Силовики отчитались о публичных раскаяниях жителей Чечни

28 октября 2020, 19:29

ОВД Урус-Мартановского района распространило видеозапись профилактической беседы с задержанными и их раскаянием за употребление наркотиков и вождение в пьяном виде. Родителей задержанных молодых людей предупредили об ответственности за их проступки. Аналогичная профилактическая беседа прошла в Гудермесе.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично отчитывают местных жителей за различные правонарушения. Так, 22 сентября начальник ОВД Урус-Мартановского района добился от задержанных раскаяния в употреблении наркотических веществ и вождении в пьяном виде. Родители нарушителей, которым силовики заявили о персональной ответственности за поведение детей, пообещали следить за ними. 3 октября появилось видео еще одной такой беседы, проведенной в том же ОВД.

Пользователи Instagram раскритиковали практику публичного порицания и приглашения родственников нарушителей для записи воспитательных бесед. Чеченские адаты предполагают возможность публичного порицания, но оставляют право на их выполнение за родственниками провинившихся, тогда как власть инициативно взяла эту функцию на себя, указали заведующий отделом Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН Сергей Арутюнов и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

В ОВД Урус-Мартановского района состоялась профилактическая беседа с уличенными в употреблении наркотических и психотропных препаратов, а также вождении в пьяном виде. Присутствовали не только сами задержанные, но и их родственники. Проводили беседу начальник отдела Бацилов и представитель духовенства Урус-Мартановского района Эльсиев, который указал родителям нарушителей, что те несут персональную ответственность за воспитание детей.

В ответ родственники пообещали лучше заниматься воспитанием, чтобы предотвратить подобные проступки. Сами задержанные заявили, что раскаиваются, и дали слово исправиться, говорится в сегодняшней публикации в Instagram-паблике "ЧП. Грозный".

Само по себе проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. Особенностью профилактических бесед в Чечне является стремление унизить нарушителей, считает правозащитница Светлана Ганнушкина.

На видео, которым сопровождается публикация, около 15 человек, выстроенных в линию, с опущенными головами стоят перед силовиком и представителем духовенства в папахе. Проповедник говорит о несовместимости употребления наркотиков с исламом. "Всевышний говорит нам не вредить своему телу, а вы своим телам вредите. Всевышний говорит не употреблять наркотики, не пить [психотропные] таблетки, а кто занимается этим и вредит своему организму, тот не является хорошим человеком и мусульманином", - перевел слова представителя духовенства корреспондент "Кавказского узла".

Речь главы ОВД была посвящена восхвалению главы властей республики. "Глава нашей республики сделал все для развития молодежи: спортзалы, медресе, мечети, университеты, институты, детские сады. У вас есть возможность заниматься хорошим делом, так зачем выбирать плохое? Таблетки пить, наркотики принимать, употреблять алкоголь, колоться шприцами - зачем этим заниматься? Свое здоровье портишь и падаешь в глазах других. <...> Если пойти даже к самой бедной семье, сегодня фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова дает им всем пищу. Глава нашей республики не оставляет людей голодными", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сказанное силовиком.

В конце беседы ее участники совершают совместную молитву. К 18.29 мск 28 октября эта публикация собрала 13,8 тысячи просмотров и 33 комментария. У паблика 71,9 тысячи подписчиков. О том, подверглись ли задержанные наказанию в соответствии с Административным или Уголовным кодексом, в сообщении не говорится. На странице МВД Чечни в Instagram это видео, по состоянию на 18.29 мск 28 октября, не публиковалось.

Авторы комментариев в паблике "ЧП. Грозный" раскритиковали задержанных. "Почему они не думают о своих родителях?!" - задал вопрос hhhhllllm. "Не дай Аллах таких позорников в семье", - написала neznaya000.

Отметим, что Чечне фактически действует сухой закон, употребление алкоголя порицается и обществом. С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, указано в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

Instagram-паблик “ЧП. Чечня” опубликовал сегодня еще одно видео профилактической беседы, в управления ГИБДД в Гудермесе. В здании ведомства были собраны нарушители правил дорожного движения.

На видео часть людей сидят перед силовиками на стульях в просторном зале, часть стоит вдоль стен. О чем говорилось во время беседы, не слышно - на видео наложена музыка. К 18.29 мск 28 октября эта публикация собрала 10,2 тысячи просмотров и семь комментариев. У паблика 151 тысяча подписчиков.

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".