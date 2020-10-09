Аналитики объяснили рвение властей Чечни к публичному порицанию задержанных

09 октября 2020, 04:29

Чеченские адаты предполагают возможность публичных порицаний, но оставляют право на их выполнение за родственниками провинившихся, тогда как власть инициативно взяла эту функцию на себя, заявили заведующий отделом Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН Сергей Арутюнов и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как информировал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично отчитывают местных жителей за различные правонарушения. 22 сентября начальник ОВД Урус-Мартановского района добился от задержанных раскаяния в употреблении наркотических веществ и вождении в пьяном виде. Родители нарушителей, которым силовики заявили о персональной ответственности за поведение детей, пообещали следить за ними. 3 октября появилось новое видео, на котором в ОВД Урус-Мартановского района проведена профилактическая беседа с задержанными за употребление наркотиков и вождение в состоянии опьянения. Пользователи Instagram раскритиковали практику публичного порицания и приглашения родственников нарушителей для записи воспитательных бесед.

В Чечне фактически действует сухой закон, употребление алкоголя порицается и обществом. С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, указано в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

В Чечне люди вне зависимости от возраста могут быть подвергнуты публичному порицанию за нарушение норм Корана и основных норм шариата, отметил заведующий отделом Кавказа в Институте этнологии и антропологии Российской академии наук, историк Сергей Арутюнов.

"В случае подобного нарушения человек может быть подвергнут публичному порицанию на собрании родственников, односельчан и так далее", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, родители или другие авторитетные родственники не просто могут, но и должны следить за поведением своих младших родственников и стремиться не допустить совершения новых аморальных поступков. "Конечно, все зависит от семьи, но обычно так и бывает. В противном случае они сами подвергнутся общественному порицанию, одной из самых жестких форм которого является отказ здороваться", - отметил Арутюнов.

Старшие родственники действительно могут надзирать за жизнью младших, пояснил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Все, конечно же, зависит от родственников. Вообще в чеченском обществе принято с величайшим напряжением следить за жизнью детей - и мужского, и женского пола. Но есть и те, кто делает это спустя рукава, и если бы власть их не трясла - вообще бы ничего не делали. Либо есть матери-одиночки, которые просто не могут приструнить своих подросших сыновей, и им требуется помощь со стороны властей", - заявил он "Кавказскому узлу".

По его словам, чеченские традиции не предусматривают публичного осуждения человека за проступки посторонними людьми. "Чеченец может сказать: эй, что ты меня учишь, у меня есть отец (или дядя). Сейчас эту функцию взяла на себя власть, но поведение представителей власти часто не соответствует тем требованиям, об исполнении которых они пекутся. В результате, даже когда такие требования выдвигаются искренне, общество считает, что это делается ради дешевой популярности", - отметил Кутаев.

Что касается причин такой внезапной морализаторской активности ОМВД Урус-Мартановского района, то Кутаев полагает, что есть два возможных варианта, почему произошла подобная активизация. "Район могли назначить приказом сверху, сказав, что вы должны давать показатели, и у вас будет работать телевидение. Либо же кто-то ждет очередного звания или хочет выслужиться, чтобы оказаться поближе к телу. Я наблюдал оба варианта, и какой из них реализуется сейчас, сказать трудно", - добавил он.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Само по себе проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".