09 октября 2020, 04:29
Аналитики объяснили рвение властей Чечни к публичному порицанию задержанных
Чеченские адаты предполагают возможность публичных порицаний, но оставляют право на их выполнение за родственниками провинившихся, тогда как власть инициативно взяла эту функцию на себя, заявили заведующий отделом Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН Сергей Арутюнов и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.
Как информировал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично отчитывают местных жителей за различные правонарушения. 22 сентября начальник ОВД Урус-Мартановского района добился от задержанных раскаяния в употреблении наркотических веществ и вождении в пьяном виде. Родители нарушителей, которым силовики заявили о персональной ответственности за поведение детей, пообещали следить за ними. 3 октября появилось новое видео, на котором в ОВД Урус-Мартановского района проведена профилактическая беседа с задержанными за употребление наркотиков и вождение в состоянии опьянения. Пользователи Instagram раскритиковали практику публичного порицания и приглашения родственников нарушителей для записи воспитательных бесед.
В Чечне фактически действует сухой закон, употребление алкоголя порицается и обществом. С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, указано в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".
В Чечне люди вне зависимости от возраста могут быть подвергнуты публичному порицанию за нарушение норм Корана и основных норм шариата, отметил заведующий отделом Кавказа в Институте этнологии и антропологии Российской академии наук, историк Сергей Арутюнов.
"В случае подобного нарушения человек может быть подвергнут публичному порицанию на собрании родственников, односельчан и так далее", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
По его словам, родители или другие авторитетные родственники не просто могут, но и должны следить за поведением своих младших родственников и стремиться не допустить совершения новых аморальных поступков. "Конечно, все зависит от семьи, но обычно так и бывает. В противном случае они сами подвергнутся общественному порицанию, одной из самых жестких форм которого является отказ здороваться", - отметил Арутюнов.
Старшие родственники действительно могут надзирать за жизнью младших, пояснил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.
"Все, конечно же, зависит от родственников. Вообще в чеченском обществе принято с величайшим напряжением следить за жизнью детей - и мужского, и женского пола. Но есть и те, кто делает это спустя рукава, и если бы власть их не трясла - вообще бы ничего не делали. Либо есть матери-одиночки, которые просто не могут приструнить своих подросших сыновей, и им требуется помощь со стороны властей", - заявил он "Кавказскому узлу".
По его словам, чеченские традиции не предусматривают публичного осуждения человека за проступки посторонними людьми. "Чеченец может сказать: эй, что ты меня учишь, у меня есть отец (или дядя). Сейчас эту функцию взяла на себя власть, но поведение представителей власти часто не соответствует тем требованиям, об исполнении которых они пекутся. В результате, даже когда такие требования выдвигаются искренне, общество считает, что это делается ради дешевой популярности", - отметил Кутаев.
Что касается причин такой внезапной морализаторской активности ОМВД Урус-Мартановского района, то Кутаев полагает, что есть два возможных варианта, почему произошла подобная активизация. "Район могли назначить приказом сверху, сказав, что вы должны давать показатели, и у вас будет работать телевидение. Либо же кто-то ждет очередного звания или хочет выслужиться, чтобы оказаться поближе к телу. Я наблюдал оба варианта, и какой из них реализуется сейчас, сказать трудно", - добавил он.
Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".
Само по себе проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.
Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".
Автор: Семен Чарный; источник: корреспондент "Кавказского узла"