Глава отдела полиции в Чечне отчитал задержанных за употребление наркотиков

23 сентября 2020, 10:44

Начальник ОВД Урус-Мартановского района добился от задержанных раскаяния в употреблении наркотических веществ и вождении в пьяном виде. Родители нарушителей, которым силовики заявили о персональной ответственности за поведение детей, пообещали следить за ними.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично отчитывают местных жителей за различные правонарушения. Так, 30 августа в соцсети Instagram был опубликован видеоролик, где начальник отдела полиции Курчалоевского района Рустам Агуев отчитывает семерых мужчин за употребление алкоголя. Правозащитники раскритиковали силовиков за унижение этих людей. По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, публикациями о профилактических беседах силовики отчитываются перед начальством.

В Чечне фактически действует сухой закон, употребление алкоголя порицается и обществом. С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, указано в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

Начальник ОВД Урус-Мартановского района Чечни Валид Бацилов провел профилактическую беседу с местными жителями, "замеченными за употреблением наркотических и психотропных препаратов, а также за управлением транспортного средства в нетрезвом состоянии", говорится в сообщении, опубликованном 22 сентября на странице районного ОВД в Instagram.

Бацилов заявил, что родители молодых людей несут "персональную ответственность за воспитание своего ребенка". "Родственники пообещали заниматься воспитанием своих близких, чтобы впредь не допускать подобных действий. Сами задержанные искренне раскаялись в содеянном и дали слово, что исправятся", – сообщило ведомство.

Публикация сопровождается фотографиями, на которых несколько молодых людей в защитных масках стоят у стены в служебном кабинете с опущенными головами. В дверях рядом с ними стоят полицейские. За столом вместе с Валидом Бациловым сидят восемь мужчин в масках. И Бацилов, и другие полицейские без масок, а у части мужчин за столом они приспущены.

В сообщении не уточняется, заведены ли административные или уголовные дела на тех, с кем проводилась профилактическая беседа, грозит ли им какая-либо ответственность за нарушения. О каких наркотических веществах идет речь, также не указано.

Представитель ОВД Урус-Мартановского района уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что беседа начальника отдела полиции Валида Бацилова с нарушителями и их родственниками прошла 22 сентября. "Беседа, которая носила профилактический характер, была проведена начальником полиции с семью задержанными за последнее время нарушителями, в числе которых были лица, употреблявшие психотропные средства и нарковещества, а также задержанные за езду в пьяном виде. На беседу были приглашены также их отцы, старшие братья и другие близкие родственники. Нарушители заверили, что впредь не допустят подобного, а их близкие – что будут их контролировать", – рассказал сотрудник полиции.

Публикация на странице omvd_urus_martan, насчитывающей 7168 подписчиков, к 10.44 мск 23 сентября собрала 176 "лайков" и два одобрительных комментария. Репост в паблике "ЧП Грозный" с 70 тысячами подписчиков собрал 408 "лайков" и шесть комментариев, авторы которых, напротив, негативно отнеслись к действиям силовиков.

"Нет в законе о полиции [понятия] "порицание", – указал the_komentator. "Главное, искренне раскаялись", – сыронизировал muslim_2212_. "Хоть один плюс от этих масок", – отметил lun__tiik в связи с тем, что лица подвергнутых публичному порицанию людей скрыты.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Формат профилактических бесед в Чечне выходит за рамки закона

Практика публичных покаяний с участием родственников также стала обыденностью для Чечни. Так, 11 июля в чеченском паблике было опубликовано сделанное в отделе полиции видео, на котором показаны три молодых человека, задержанные за грубое нарушение правил дорожного движения, и отцы двух из них. Оба немолодых мужчины признались на камеру, что опозорены поступком сыновей. Пользователи Instagram сочли действия силовиков унижением родителей задержанных.

Профилактические беседы в ОВД Урус-Мартановского района проводились и ранее. В декабре 2019 года Бацилов также отчитал задержанных за употребление алкоголя и психотропных препаратов, пригласив в отдел полиции и представителя мусульманского духовенства. Публикация об этом сопровождалась фотографиями задержанных. Подобные воспитательные меры неэффективны, а подобные публикации унижают людей, указали тогда пользователи Instagram и жители Чечни.

Само по себе проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".