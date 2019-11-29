Извинения москвички за критику Кадырова пользователи Instagram назвали вынужденными

29 ноября 2019, 23:20

За публичным раскаянием жительницы Москвы Иман Курбановой, которая критиковала Рамзана Кадырова, стоит "министерство извинений Чечни", считают пользователи Instagram. Часть комментаторов в соцсети укорила девушку, а другие указали на свободу слова.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября уроженка Карачаево-Черкесии Иман Курбанова распространила видеообращение, в котором выразила раскаяние в критических публикациях о главе Чечни и муфтии республики. Недопустимость таких высказываний, по словам девушки, ей разъяснили родители.

Пользовательница Instagram Иман Курбанова извинилась за критические высказывания в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия республики Салаха Межиева. "Я унижала честь и достоинство мужчины и главу региона, чего я делать не должна была. Мне мои родители доходчиво объяснили, и вас также я призываю не делать этого", - заявила Курбанова в видеообращении, опубликованном 28 ноября.

Многие комментаторы в Instagram-сообществе "Про Чечню" раскритиковали Курбанову. "Урок тебе на всю жизнь", - написал chuppalg98. "Как так можно с головой не дружить?" - высказался lma_68. "Разве не знаете вы, что за клевету язык могут отрезать?" - указала murtazova41. Негативный настрой задал администратор сообщества, сопроводивший ролик комментарием "клеветала, думая, что ее не найдут" и пригрозивший другим критикам руководства Чечни в соцсетях. "Имейте совесть, в конце-то концов - следите за своими языками!" - призвал он.

Однако часть комментаторов вступилась за девушку. "От того, что унизили и опозорили эту девушку, Кадырову стало легче?" - написал abdai_kuyada, пристыдив авторов негативных комментариев. "Выражать свое мнение - это уже преступление? <...> нашли эту девушку, заставили извиниться..." - прокомментировала публикацию kazanbieva.m.kа.

Вынужденные извинения неискренни, отметили другие пользователи. "Хоть она извинилась - точнее, ее заставили, - от этого у нее мнение не изменится", - считает epil_05_maxashkala. "Совсем не чувствуется сожаления в этих словах", - отметила tumgoeva____777.

"Министерство извинений в Чечне работает, как швейцарские часы", - написал gandarovrustam, сопроводив свой комментарий в сообществе "Про Чечню" одобрительными эмодзи.

"А как же свобода слова? Или у нас сталинская диктатура?" - возразил критикам Курбановой комментатор в сообществе hello_grozny stop.121. Он считает, что комментариев в интернете боится только слабая власть. "Что это за власть, которую нельзя критиковать?" - поддержала его magazin.monaliza. "Вот вам делать нечего и власти вашей, чем сидеть в инете и смотреть, кто что о ней скажет", - указал shveicar_77. "Печально, что принудили извиниться унизительно", - посетовала rabis_hka.

4 ноября Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально. Муфтий Салах Межиев поддержал главу Чечни. Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа попросили главу Следкома провести проверку слов Кадырова. Ведомство вряд ли даст ход заявлению по поводу угроз Кадырова, считают правозащитники.

arslanbek.700 считает, что в случае отказа девушки от извинений могли пострадать ее родственники-мужчины. "Брата, отца к ответу призвали бы... Такой адат, понимаешь? Мужчины несут ответственность за своих женщин", - пояснил он другому пользователю соцсети.

Многие комментаторы указали на отсутствие подробностей о том, в чем состоит вина девушки. "Оскорбляла Кадырова и муфтия Чечни в комментариях под постами", - пояснила _ismailova_l_ в ответ на один из таких вопросов в сообществе hello_grozny.

Комментаторы в двух других Instagram-сообществах, eldit_net и "Типичная Чечня", в основном негативно отнеслись к Иман Курбановой. К 23.20 публикация в сообществе "Про Чечню" собрала 31,8 тысячи просмотров и 241 комментарий, публикация eldit_net - 20,4 тысячи просмотров и 83 комментария, в "Типичной Чечне" - 3,7 тысячи просмотров. Статистики по закрытому сообществу hello_grozny в открытом доступе нет.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

О практике публичных извинений в Чечне и за ее пределами "Кавказский узел" рассказывает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".