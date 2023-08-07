Грозненка публично отчитана за видео с критикой строительства нового аэропорта

07 августа 2023, 11:37

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Русскоязычная жительница грозненского поселка Возрождения Марина Соцкова сняла видео, на котором высказала опасение, что по трубе, которую прокладывают от аэропорта, в местную речку будут сбрасываться опасные отходы. После того, как видео распространилось в мессенджерах, с ней лично встретился министр строительства и ЖКХ Чечни Муслим Зайпуллаев, который заявил, что содержимое трубы вреда экологии нести не будет.

Как сообщал "Кавказский узел", практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась и на другие регионы России. Так, 5 августа 2022 года житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится.

В январе в Грозном началось строительство нового международного терминала аэропорта "Северный". Будет построена новая взлетно-посадочная полоса, а также построены и реконструированы рулежные дорожки, новый перрон, контрольно-диспетчерский пункт, патрульная дорога и комплекс вспомогательных объектов, сообщил 13 января на своем сайте телеканал "Грозный".

Репортаж, на кадрах которого была публично отчитана русскоязычная жительница поселка Возрождения в Грозном Марина Соцкова, был опубликован 6 августа на странице ЧГТК "Грозный" в Instagram*.

Видео начинается с ролика, который сняла Соцкова. "У кого-то из окна площадь Красная видна, а из моего окна скоро будет труба видна, которую тащат от аэропорта. Нового аэропорта, и которая будет диаметром метр семьдесят, и по которой будут стекаться химические жижи в нашу прекрасную реченьку [неразборчиво]", – сказала Соцкова, снимая при этом земляные работы, которые проводятся в поле.

Журналистка ЧГТК "Грозный" заявила, что эти слова Соцковой – художественный вымысел, и что по трубе будут стекать не отходы, а вода от осадков.

Далее в репортаже показано, что с Мариной Соцковой встретился министр строительства и ЖКХ Чечни Муслим Зайпуллаев. Он объяснил ей, что экологической угрозы поселку Возрождения нет, так как на территории нового аэропорта не будет химических производств.

"Это ливнево-очистные сооружения <…> они сливаются в проточную реку. Река, которую вы называете. Это абсолютно законом предусмотренная мера", – сказал Зайпуллаев.

Все опасения женщины оказались безосновательными и бездоказательными, заявил журналист ЧГРК "Грозный". Далее приведен комментарий самой Соцковой.

"Я испугалась. Зная о том, что в центральной России есть такие моменты, когда несознательные руководители сбрасывают отходы в реку, в пресную воду, соответственно у меня на базе этого возникло очень серьезное опасение", – сказала она.

Журналистка ЧГТК "Грозный" Хава Эдиева еще раз указала, что опасения Соцковой безосновательны. "Чеченская Республика уже много лет лидирует в государственном рейтинге чистоты. Мысль о том, что при строительстве крупнейшего в Северо-Кавказском федеральном округе модернизированного аэропорта возможно загрязнение окружающей среды канализационными отходами, как минимум, вызывает недоумение", – заявила Эдиева.

Напомним, жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, ЧГТРК "Грозный". В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а материалы о практике публичных извинений размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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