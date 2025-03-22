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13:12, 22 марта 2025

Соловьев объяснился перед властями Чечни за резкость в эфире

Ахмед Дудаев, Владимир Соловьев. Кадры видео, опубликованных в телеграм-канале Ахмеда Дудаева https://t.me/akhmeddudaev/4355

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Резкое высказывание в эфире не относилось к представителям Чечни и спецназа "Ахмат", заверил телеведущий Владимир Соловьев в ответ на требование объяснений, озвученное министром по нацполитике Чечни.

Видеообращение к телеведущему Владимиру Соловьеву министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своем телеграм-канале 21 марта.

В начале ролика Дудаев подчеркнул уважительное отношение к Соловьеву. "В то же время хочу отметить, что находятся различные недоброжелатели, которые пытаются нарушить наши с вами дружеские отношения. Сообщаю, что сегодня и вчера в интернет-пространстве различные провокаторы спекулируют вокруг вашего выступления в рамках прямого эфира в адрес некоего Романа Алёхина", - сказал на видео Ахмед Дудаев.

В контексте обращения в адрес Алехина Соловьевым были произнесены слова "вашу мать", пояснил Дудаев. "Я бы хотел попросить вас разъяснить, имели ли данные слова какое-либо отношение к представителям Чеченской Республики или спецназа "Ахмат", - сказал министр.

В этой же публикации Дудаев разместил видеоответ Владимира Соловьева, записанный в формате селфи. В нем Соловьев подчеркнул, что дружен со многими руководителями как Чечни, так и подразделений "Ахмат".

Конечно, это не имеет никакого отношения ни к руководству Чеченской Республики, ни к руководству "Ахмат"

"Я удивлен, что кому-то могло показаться, что во время моей гневной тирады (посвященной тому, что, на мой взгляд, совершенно недостойный человек бросает тень на безупречную репутацию легендарного спецподразделения) мои слова относятся непосредственно к руководству "Ахмата" либо к моему другу Апти Ароновичу Алаудинову. "Твою мать" может относиться только к тем шайтанам, которые пытаются опорочить легендарное подразделение… Конечно, это не имеет никакого отношения ни к руководству Чеченской Республики, ни к руководству "Ахмат", ни к бойцам", - говорит на видео Соловьев.

Курский блогер Роман Алёхин подписал четырехмесячный контракт со спецназом "Ахмат", но продолжил активную медийную деятельность. Соловьев, ранее критиковавший Алёхина, 11 марта в своем эфире выразил недовольство его медийной активностью, заявив, что блогер "порочит бойцов подразделения генерал-лейтенанта Апти Ароновича" и не выполняет распоряжение Минобороны о регламентации общения с прессой, сообщило 19 марта курское издание pg46.ru.

На публикацию Дудаева обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником fernando_schiller. "Главный кадыровский пропагандист, министр печати Ахмед Дудаев "наехал" на главного российского пропагандиста Владимира Соловьева, потребовав у него разъяснений по поводу каких-то грубых высказываний во время одного из эфиров то ли в адрес так называемого "спецназа "Ахмат" персонально, то ли в адрес кадыровцев вообще", - написал он в своем комментарии.

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Автор: "Кавказский узел"

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