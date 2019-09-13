Жительница Чечни задержана за колдовство

13 сентября 2019, 05:26

Полиция Чечни задержала местную жительницу Секинат Ибрагимову, обвинив ее в оказании магических услуг.

Правоохранители и представители духовенства задержали жительницу Чечни при въезде в Надтеречный район из Моздока.

По версии полиции, она оказывала магические услуги с 2013 года. В этот раз вместе с клиенткой она возвращалась от жительницы Моздока, к которой обращалась за помощью в оказании оккультных услуг, полагает полиция. У Ибрагимовой был изъят характерный набор для большинства практикующих магию - замки, ключи, грунт с кладбищ, бумаги с непонятными надписями и фотографии людей с именами и просьбами, сообщается в вышедшем 11 сентября сюжете на телеканале "Грозный".

Авторы сюжет подчеркнули роль главы республике в борьбе с колдунами. "По инициативе Рамзана Кадырова не первый год проводятся рейды на колдунов", - сказал ведущий телепрограммы.

Ибрагимова раскаялись в содеянном перед камерой и попросила прощения. "Я была на неправильном пути... Ко мне больше не обращайтесь", - сказала задержанная.

К разоблачению колдунью был привлечен руководитель открытого в Грозном центра исламской медицины.

Напомним, Центр исламской медицины был открыт в Грозном в 2008 году. Инициатором открытия специального лечебного учреждения для людей, которые пострадали от лжецелителей, знахарок и шарлатанов, занимающихся наведением порчи и черной магией, стал муфтият республики. По словам сотрудника муфтията, ежедневно центр принимает до ста больных, большинство пациентов - "люди, одержимые джиннами". Центр исламской медицины также никак нельзя отнести к традиционной медицине, отмечают местные жители.

"Люди годами ходят по больницам со своими болезнями, не зная, что с ними не так. Из-за того, что эти женщины что-то наколдовали", - цитирует 12 сентября главного врача центра исламской медицины в Чечне Адама Эльжуркаева "Кавказ. Реалии".

На сайте МВД по Чечне информации о задержании Ибрагимовой по состоянию на 4.20 мск 13 сентября нет.

Напомним, что гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне объявленной главой Чечни борьбы с магами и колдунами были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад, однако летом текущего года она вновь развернулась. В частности, в начале июля две жительницы Гудермеса были задержаны сотрудниками силовых структур за занятия магией, колдовством и целительством. 17 июля в ночных новостях телеканала "Грозный" был показан сюжет о задержанной чеченскими правоохранителями местной жительницы, которая была обвинена в шарлатанстве и занятии колдовством. Занятия магией - не повод для задержания силовиками, отметил адвокат Евгений Черноусов.