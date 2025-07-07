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19:43, 7 июля 2025

Сторонники Нурушева собрали средства для оплаты его адвоката

Руслан Нурушев. Фото: https://memopzk.org/figurant/nurushev-ruslan-urazbaevich/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инициативная группа взаимопомощи «Заодно» собрала всю сумму, необходимую для оплаты услуг адвоката Руслана Нурушева в апелляционном процессе. Областной суд назначил дату первого заседания по жалобе Нурушева на 21 июля.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде 5 мая приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии. Защита подала апелляционную жалобу, попросив оправдать Нурушева. Активисты в июне начали сбор средств для оплаты адвоката Нурушеву в апелляционном процессе. 

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

Сумма, необходимая Руслану Нурушеву для оплаты услуг адвоката после приговора по основному делу, собрана полностью, всего 97200 рублей, сообщили активисты платформы взаимопомощи "Заодно" корреспонденту "Кавказского узла". В сборе приняли участие не менее 50 человек.

Адвокат Руслана Нурушева Юлия Гусева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что деньги она пока не получила, но продолжает защищать интересы Нурушева.

"21 июля в 15.00 мск в областном суде пройдет первое заседание по нашей апелляции. Председательствовать будет судья Волкова. Перед апелляцией на следующей неделе я постараюсь к нему попасть в изолятор, 14 либо 15 (июля). Он мне письма электронные пишет, там цензура - о состоянии здоровья и условиях содержания не сообщает. Но это же Руслан, он вообще не жалуется", - рассказала Юлия Гусева.

Юлия Гусева сообщила, что Руслан не хочет, чтобы его посещали мама и брат. Поэтому после последнего свидания, они его больше не навещали. Нурушев продолжает находиться в изоляторе Тракторозаводской колонии. "О переводе в другое место пока речи не идет", - сообщила адвокат.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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