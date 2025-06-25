×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:57, 25 июня 2025

Соратники собирают средства для оплаты адвоката Нурушева в апелляционном процессе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инициативная группа собрала на платформе взаимопомощи "Заодно" четверть от суммы, необходимой для оплаты услуг адвоката для Руслана Нурушева. Волгоградский облсуд за месяц не назначил дату рассмотрения его апелляции. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде 5 мая приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии. Защита подала апелляционную жалобу, попросив оправдать Нурушева. 

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

Областной суд до сих пор не назначил дату первого заседания по апелляционной жалобе Нурушева, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нурушева Юлия Гусева. 

"Просим приговор отменить, вынести оправдательный приговор. Основания - нарушение норм процессуального права: отсутствует состав преступления, сторона обвинения не представила доказательства того, что инкриминируемое Нурушеву деяние совершено по мотивам политической ненависти и вражды. Готовятся дополнения", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" доводы защиты адвокат Юлия Гусева.

Гусева сообщила, что Руслан также подал апелляционную жалобу 27 мая, о чем сообщил своему адвокату в электронном письме, но, по словам защитницы, она до сих пор копию этой жалобы не получила. "Может, судья в отпуске. Моя жалоба поступила, прокуратура возражение на нее подала", - отметила Гусева.

По словам Юлии Гусевой, Руслан пока остается в том же Тракторозаводском изоляторе, никаких жалоб он не высказывал. Письма Нурушев получает и беспрепятственно их отправляет.

На платформе взаимопомощи "Заодно" отражается актуальная информация по сбору средств на оплату услуг адвоката Руслана Нурушева в апелляционном процессе. К 25 июня было собрано 24777 рублей из необходимых 96 тысяч рублей, - четвертая часть от необходимой суммы.

"Кавказский узел" писал, что ранее, во время основного процесса по делу Нурушева, инициативная группа собрала через платформу "Заодно" 156 тысяч рублей на оплату услуг адвоката для него. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:23, 25 июня 2025
Элене Хоштария оштрафована за неподчинение силовикам
18:25, 25 июня 2025
1
 Обвиняемые в атаке на военных в Чечне приговорены к длительным срокам
17:53, 25 июня 2025
Депутаты утвердили отставку Умавова с поста мэра Махачкалы
16:44, 25 июня 2025
Боец со Ставрополья убит в военной операции
11:11, 25 июня 2025
Госсекретарь Дагестана Магомедов задержан
10:37, 25 июня 2025
1
 Источники сообщили о массовых обысках у госсекретаря Дагестана
Все события дня
Новости
Постановка на воинский учет. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:47, 24 июня 2025
Лишение гражданства за непостановку на воинский учет используется как инструмент запугивания
Военный стоит в поле. Фото "Кавказского узла" созданное при помощи программы Copilot
16:05, 23 июня 2025
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08:49, 23 июня 2025
Астраханская, Волгоградская и Ростовская области оказались в зоне ночной атаки дронов
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:34, 23 июня 2025
Нападение БПЛА отражено в Волгоградской области
02:56, 23 июня 2025
Сергей Ободенко пожаловался на проволочки с проведением медицинского обследования
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/S.Dal Мода на извинения: от Чечни до самых окраин

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Баграт Галстанян. Фото: REPORT https://report.az/ru/v-regione/kandidatom-v-premery-armenii-stal-arhiepiskop-galstanyan/
25 июня 2025, 12:55
Архиепископ Галстанян задержан по делу о госперевороте в Армении

Магомед-Султан Магомедов. Фото: magomedsultanmagomedov / Telegram
25 июня 2025, 11:11
Госсекретарь Дагестана Магомедов задержан

Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org/ru/news/interview/786/
24 июня 2025, 12:58
Апелляционный суд отменил арест Ардзинбы

Участники голодовки в Чиатуре. Кадр прямой трансляции на Facebook*-cтранице მაღაროელი
23 июня 2025, 20:56
Шахтеры Чиатуры требуют освободить арестованных коллег

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше