Соратники собирают средства для оплаты адвоката Нурушева в апелляционном процессе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инициативная группа собрала на платформе взаимопомощи "Заодно" четверть от суммы, необходимой для оплаты услуг адвоката для Руслана Нурушева. Волгоградский облсуд за месяц не назначил дату рассмотрения его апелляции.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде 5 мая приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии. Защита подала апелляционную жалобу, попросив оправдать Нурушева.

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

Областной суд до сих пор не назначил дату первого заседания по апелляционной жалобе Нурушева, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нурушева Юлия Гусева.

"Просим приговор отменить, вынести оправдательный приговор. Основания - нарушение норм процессуального права: отсутствует состав преступления, сторона обвинения не представила доказательства того, что инкриминируемое Нурушеву деяние совершено по мотивам политической ненависти и вражды. Готовятся дополнения", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" доводы защиты адвокат Юлия Гусева.

Гусева сообщила, что Руслан также подал апелляционную жалобу 27 мая, о чем сообщил своему адвокату в электронном письме, но, по словам защитницы, она до сих пор копию этой жалобы не получила. "Может, судья в отпуске. Моя жалоба поступила, прокуратура возражение на нее подала", - отметила Гусева.

По словам Юлии Гусевой, Руслан пока остается в том же Тракторозаводском изоляторе, никаких жалоб он не высказывал. Письма Нурушев получает и беспрепятственно их отправляет.

На платформе взаимопомощи "Заодно" отражается актуальная информация по сбору средств на оплату услуг адвоката Руслана Нурушева в апелляционном процессе. К 25 июня было собрано 24777 рублей из необходимых 96 тысяч рублей, - четвертая часть от необходимой суммы.

"Кавказский узел" писал, что ранее, во время основного процесса по делу Нурушева, инициативная группа собрала через платформу "Заодно" 156 тысяч рублей на оплату услуг адвоката для него.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.