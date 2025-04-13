RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:40, 13 апреля 2025

Завершен сбор средств на адвоката для Руслана Нурушева

Руслан Нурушев. Скриншот фото из Telegram-канала "Свободу Руслану Нурушеву", https://t.me/freeruslannurushev/10.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

156 тысяч рублей собрано на оплату услуг адвоката для волгоградского юриста Руслана Нурушева, который обвиняется в распространении фейков об армии.

Как писал "Кавказский узел", группа поддержки волгоградского юриста Руслана Нурушева объявила сбор средств на оплату услуг адвоката. 11 декабря 2024 года  Нурушеву было предъявлено окончательное обвинение в распространении фейков об армии. 5 февраля суд провел первое открытое заседание по его делу. Оперативники, работавшие по делу Нурушева, в суд не пришли. Свидетель обвинения, написавший донос на волгоградского юриста Руслана Нурушева, выступил в суде с патриотическими лозунгами, но уклонился от ответа на вопросы адвоката и судьи. На заседании 26 марта защита раскритиковала выводы лингвистической экспертизы, проведенной по заказу следствия. Обвинение называет мотивом публикации волгоградского юриста Руслана Нурушева "политическую ненависть", но психолого-лингвистическая экспертиза его поста не проводилась, указала защита на заседании 7 апреля. 

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

Сбор средств на работу адвоката для Руслана Нурушева окончен, сообщил сегодня Telegram-канал "Свободу Руслану Нурушеву", у которого насчитывается 43 подписчика. "Мы вместе с вами собрали 156 000 рублей на работу адвоката для Руслана Нурушева", - говорится в сообщении.

Сбор проводился через платформу взаимопомощи "Заодно". 1214 людям помогли, 98 нуждаются в помощи, указано на сайте платформы. В числе активных сборов -  350 тысяч рублей для преследуемых по политическим мотивам, у которых есть проблемы со здоровьем. Средства пойдут на оплату услуг адвокатов по вопросам организации лечения и медпомощи 160 заключенным, которые нуждаются в лечении, указано на сайте проекта.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:02, 14 апреля 2025
Трое военных из Астраханской области убиты на Украине
01:59, 14 апреля 2025
Мэрия Геленджика сообщила об убитом в зоне СВО бойце
12:46, 13 апреля 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
11:47, 13 апреля 2025
Дорожники расчистили проезд к трем селам в Дагестане
08:49, 13 апреля 2025
Над Ростовской областью перехвачено 12 дронов
06:51, 13 апреля 2025
Атака беспилотников отражена в четырех районах Ростовской области
Все события дня
Новости
Российские военные. Стоп-кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
00:28, 14 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6250
Рука военного. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
12:46, 13 апреля 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
04:26, 13 апреля 2025
Жители Михайловки добились отказа закрыть детский сад
Пасхальный седер. Скриншот фото jewlife.ru.
01:29, 13 апреля 2025
Евреи юга России начали празднование Песаха
Евгений Вифлянцев. Скриншот фото из Telegram-канала главы Кумылженского района от 10.04.25, https://t.me/glavakum/1666
23:22, 11 апреля 2025
Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Фото https://www.lzb.lt/ru/2018/03/25/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85-%D1%81%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/ Песах на юге России и Северном Кавказе

Митинг в Ачхой-Мартане. Скриншоты видео https://t.me/niyso/20079 Главное о митинге над телом участника нападения в Ачхой-Мартане

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Выброс мазута на берегу Анапы. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13230
14 апреля 2025, 14:47
Многочисленные выбросы мазута найдены на пляжах Анапы

Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: https://rosreporter.ru/v-svyazi-s-besporyadkami-v-aeroportu-mahachkaly-zaderzhano-60-chelovek/
14 апреля 2025, 12:59
Четыре жителя Дагестана получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту

Ульвия Али. Фото предоставлено Ульвией Али "Кавказскому узлу".
13 апреля 2025, 15:45
Суд счел законным запрет Ульвии Али на выезд из Азербайджана

Обломки БПЛА на ж/д путях. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
12 апреля 2025, 08:10
Движение поездов нарушено на Кубани после атаки дрона

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше