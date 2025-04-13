Завершен сбор средств на адвоката для Руслана Нурушева
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
156 тысяч рублей собрано на оплату услуг адвоката для волгоградского юриста Руслана Нурушева, который обвиняется в распространении фейков об армии.
Как писал "Кавказский узел", группа поддержки волгоградского юриста Руслана Нурушева объявила сбор средств на оплату услуг адвоката. 11 декабря 2024 года Нурушеву было предъявлено окончательное обвинение в распространении фейков об армии. 5 февраля суд провел первое открытое заседание по его делу. Оперативники, работавшие по делу Нурушева, в суд не пришли. Свидетель обвинения, написавший донос на волгоградского юриста Руслана Нурушева, выступил в суде с патриотическими лозунгами, но уклонился от ответа на вопросы адвоката и судьи. На заседании 26 марта защита раскритиковала выводы лингвистической экспертизы, проведенной по заказу следствия. Обвинение называет мотивом публикации волгоградского юриста Руслана Нурушева "политическую ненависть", но психолого-лингвистическая экспертиза его поста не проводилась, указала защита на заседании 7 апреля.
Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.
Сбор средств на работу адвоката для Руслана Нурушева окончен, сообщил сегодня Telegram-канал "Свободу Руслану Нурушеву", у которого насчитывается 43 подписчика. "Мы вместе с вами собрали 156 000 рублей на работу адвоката для Руслана Нурушева", - говорится в сообщении.
Сбор проводился через платформу взаимопомощи "Заодно". 1214 людям помогли, 98 нуждаются в помощи, указано на сайте платформы. В числе активных сборов - 350 тысяч рублей для преследуемых по политическим мотивам, у которых есть проблемы со здоровьем. Средства пойдут на оплату услуг адвокатов по вопросам организации лечения и медпомощи 160 заключенным, которые нуждаются в лечении, указано на сайте проекта.
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