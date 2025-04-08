Защита Нурушева потребовала психологической экспертизы его поста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинение называет мотивом публикации волгоградского юриста Руслана Нурушева "политическую ненависть", но психолого-лингвистическая экспертиза его поста не проводилась, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2024 года волгоградскому юристу Руслану Нурушеву было предъявлено окончательное обвинение в распространении фейков об армии. 5 февраля суд провел первое открытое заседание по его делу. Оперативники, работавшие по делу Нурушева, в суд не пришли. Свидетель обвинения, написавший донос на волгоградского юриста Руслана Нурушева, выступил в суде с патриотическими лозунгами, но уклонился от ответа на вопросы адвоката и судьи. На заседании 26 марта защита раскритиковала выводы лингвистической экспертизы, проведенной по заказу следствия.

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

На заседании суда по делу Руслана Нурушева 7 апреля защита ходатайствовала о психолого-лингвистической экспертизе его публикации, ставшей поводом для возбуждения дела. Экспертиза на стадии следствия была сугубо лингвистической, но поскольку Нурушеву вменяется мотив "политической ненависти", поэтому его пост требует также оценки психолога, указала адвокат Юлия Гусева.

"Такие категории, как мотив, ненависть, вражда, политическая ненависть, относятся к области психологии, и именно психолог-эксперт должен дать ответ на вопрос, существует ли в этом сообщении политическая ненависть, вражда, и был ли мотив связан с этим. Этот вопрос не может быть решен ни судом, ни прокурором, ни мной, так как мы не обладаем специальными познаниями в области психологии", - цитирует сегодня адвоката проект "Слово защите" в своем Telegram-канале.

В ходе заседания Руслан Нурушев выразил свою позицию по предъявленному обвинению, отметив, что осуждает удары по территории Украины. Также суд допросил бывшего однокурсника Нурушева, который видел пост на его странице в соцсети "ВКонтакте". По словам свидетеля, публикация основывалась на сведениях, которые сообщили СМИ.

Группа поддержки Руслана Нурушева также кратко опубликовала сегодня его позицию относительно обвинения. "Руслан Нурушев признает авторство поста размещенного в сети "ВКонтакте". Руслан Нурушев не испытывает политической ненависти к властям РФ, он лишь не согласен с их действиями", - говорится в публикации группы в Telegram.

Прокурор попросил отложить заседание, чтобы ознакомиться с ходатайством защиты о психолого-лингвистической экспертизе. Следующее заседание по делу Руслана Нурушева назначено на 16 апреля.

Сторонники Нурушева ведут сбор средств для оплаты работы его адвоката на платформе взаимопомощи "Заодно". Большая часть необходимой суммы уже собрана, до окончания сбора осталось 13 тысяч 400 рублей.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.