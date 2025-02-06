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01:47, 6 февраля 2025

Свидетели обвинения не явились в суд по делу Нурушева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На первом открытом заседании по делу волгоградского юриста Руслана Нурушева друг подсудимого просил освободить его из СИЗО под личное поручительство, но суд отказался смягчить меру пресечения обвиняемому. Оперативники, работавшие по делу Нурушева, в суд не пришли. 

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2024 года волгоградскому юристу Руслану Нурушеву было предъявлено окончательное обвинение в распространении фейков об армии. Защита ознакомилась с материалами дела, 18 января прокуратура утвердила обвинение Нурушеву. 

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

В Тракторозаводском районном суде Волгограда 5 февраля состоялось первое открытое заседание по уголовному делу гражданского активиста и юриста Руслана Нурушева. 

В зале суда присутствовали адвокат Руслана Нурушева Юлия Гусева, которая представляет его интересы с 24 января, друг и бывший однокурсник Нурушева Мезин и сотрудник городской прокуратуры. Руслана Нурушева доставили в суд под конвоем из СИЗО-1 Волгограда. 

"Предварительное заседание (28 января) проходило в закрытом режиме, а 5 февраля заседание было открытым. Огласили обвинительное заключение, Нурушев вину свою не признал. Друг Нурушева Мезин подал личное поручительство в отношении Руслана, попросил изменить ему меру пресечения, но суд к его поручительству не прислушался, меру пресечения не изменил", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гусева.

По словам Гусевой, в суд не явились четверо свидетелей стороны обвинения — оперуполномоченные, работающие по делу Нурушева.

"Это стандартная ситуация, такое в судах часто бывает. Предыдущее заседание было 28 января, новое - 5 февраля, очень короткий промежуток времени. Свидетели могли вовремя не получить извещения суда", - пояснила она.

Поскольку свидетели стороны обвинения не явились в суд, заседание было перенесено на 14.00 мск 20 февраля. Никаких ходатайств сторона защиты не подавала, так как на первых заседаниях рассматриваются доводы стороны обвинения. Юлия Гусева запланировала свидание с подзащитным в СИЗО на 12 февраля. 

"Выглядит Руслан хорошо, жалоб у него ни на здоровье, ни на условия содержания в СИЗО-1 нет. Из своего опыта работы адвокатом отмечу, что за последние 10 лет условия содержания в СИЗО-1 Волгограда значительно улучшились, и это в лучшую сторону отличает его от СИЗО в других регионах. Камеры не перенаселены, контингент в камере Нурушева нормальный, "передачки" он получает без проблем. Подавать прошение на замену СИЗО ему нет смысла", - добавила Гусева.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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