Прокуратура утвердила обвинение Нурушеву

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Представитель прокуратуры утвердил обвинение волгоградскому юристу Руслану Нурушеву по делу о распространении фейков про армию.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2024 года волгоградскому юристу Руслану Нурушеву было предъявлено окончательное обвинение в распространении фейков об армии. Защита ознакомилась с материалами дела, которое затем планировалось отправить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. 13 декабря Центральный райсуд Волгограда продлил арест Нурушева до 1 февраля.

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

Заместитель прокурора Волгоградской области утвердил обвинительное заключение по делу Руслана Нурушева, которое было направлено в прокуратуру в конце декабря, сообщил 17 января корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нурушева Эдуард Яппаров.

"Все праздники оно провалялось, и только сегодня [17 января] первый заместитель прокурора области [Александр] Грищенков его утвердил. Нурушев просидел под стражей просто так", - возмутился Эдуард Яппаров, добавив, что теперь дело будет направлено в суд.

Руслану Нурушеву инкриминируется распространение информации, которая не оспаривается официальными органами: о ракетном ударе по Харькову, во время которого погибли люди, подчеркнул адвокат.

В чем здесь дискредитация, защите совершенно непонятно

"Здесь, по мнению защиты, наблюдается определенная нелогичность уголовного преследования. То есть сам факт удара [официальными органами] не отрицается, но якобы мой подзащитный каким-то образом, распространив эту не отрицаемую (официально) информацию, как-то почему-то дискредитировал вооруженные силы. В чем здесь дискредитация, защите совершенно непонятно", - сказал Эдуард Яппаров.

Он сообщил, что записался в электронной очереди на свидание к Руслану Нурушеву в СИЗО на 24 января. "В этом году его не видел. Пока ничего не знаю о его состоянии. Встретимся с ним. Передам ему копии дела и обсудим нюансы защиты в суде. Узнаю о его состоянии здоровья и настроениях, есть ли жалобы на условия содержания", - сказал Эдуард Яппаров, отметив, что уголовная статья, по которой проходит его подзащитный, относится к категории тяжких.

Срок содержания в СИЗО людей, подозреваемых по тем статьям УК РФ, которые относятся к категории тяжких, не должен превышать 12 месяцев. Его продление возможно "только в исключительных случаях", сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Роман Мельниченко. "Последующее продление срока содержания под стражей не допускается", - подчеркнул он.

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