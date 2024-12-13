Продлен срок ареста Руслана Нурушева

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Центральный районный суд Волгограда оставил под стражей до 1 февраля юриста Руслана Нурушева, обвиняемого в распространении фейков об армии.

Как писал "Кавказский узел", волгоградскому юристу Руслану Нурушеву предъявлено окончательное обвинение по статье о распространении фейков об армии. Защита попросила суд назначить предварительное заседание и рассмотреть вопрос об освобождении Нурушева.

Волгоградский юрист Руслан Нурушев задержан по обвинению в распространении фейков про армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Суд отправил его под арест. Защита настаивает на невиновности Нурушева. 20 ноября Волгоградский областной суд утвердил арест Нурушева.

13 декабря в зале Центрального районного суда Волгограда прошло заседание по вопросу продления Руслану Нурушеву срока содержания в СИЗО-1. Присутствовали следователь Следкома, сотрудник прокуратуры Центрального района Волгограда и адвокат Нурушева Эдуард Яппаров. В суд под конвоем был доставлен Руслан Нурушев. Председательствовала судья Третьякова. Группы поддержки не было.

По словам адвоката Яппарова, судебное заседание связано с процессуальными требованиями, согласно которым следователь, передав дело в прокуратуру, должен обеспечить двухмесячный срок пребывания подследственного под стражей. "Сегодня следователь предложил судье продлить моему подзащитному срок содержания под стражей еще на месяц — до 1 февраля 2025 года. Прокуратура поддержала позицию следователя — посчитала ее законной и обоснованной. Мы подали ходатайство об отказе в удовлетворении прошения следователя и попросили суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Суд нам в удовлетворении ходатайства отказал, а просьбу следователя удовлетворил", - рассказал Эдуард Яппаров.

Яппаров сообщил, что вместе с подзащитным готовится сейчас к предварительным слушаниям дела. Они планируют подать ходатайство о возвращении дела прокурору «для устранения существующих процессуальных нарушений», но не стал учтонять в чем и менно состоят эти нарушения.

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