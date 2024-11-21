Суд оставил под стражей волгоградского активиста Руслана Нурушева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд утвердил арест Руслана Нурушева по делу о фейках про армию, не приняв во внимание доводы защиты. Защита намерена оспорить арест активиста в кассационном суде.

Как писал "Кавказский узел", волгоградский юрист Руслан Нурушев задержан по обвинению в распространении фейков про армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Суд отправил его под арест. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

20 ноября в Волгоградском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба на арест Руслана Нурушева. Обвиняемый участвовал в судебном заседании через систему видеоконференцсвязи из здания СИЗО-1 Волгограда. Конвой долго не приводил Руслана. Причина задержки осталась неизвестной. В зале суда находились адвокат Нурушева Эдуард Яппаров и прокурор. Вел заседание судья Юрий Лоншаков.

В ходе судебного заседания адвокат Руслана Нурушева Эдуард Яппаров заявил, что не согласен с решением Центрального районного суда об избрании меры пресечения его подзащитному в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 25 суток (до 1 января 2025 года). Он считает постановление районного суда "незаконным и необоснованным, подлежащим отмене".

По его словам, районный суд нарушил принцип равенства сторон процесса, так как не придал значения доводам Нурушева и его адвоката "об отсутствии намерения у обвиняемого скрываться от органа предварительного следствия и суда". Суд при этом проигнорировал представленные Яппаровым документы, подтверждающие легальное место жительства обвиняемого. Суд прислушался к предположениям следователя о том, что Нурушев намерен на свободе оказывать воздействие на свидетелей и вообще хочет скрыться от правосудия.

"Полагаем, что обжалуемое постановление (от 8.11.2024) не соответствует закону, поскольку суд не входил в обсуждение вопроса избрания иной, более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу, Нурушеву, несмотря на разъяснения, содержащиеся в пунктах 3 и 29 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 19.12.2013 года №41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу...", - заявил в суде адвокат.

Яппаров пояснил суду, сославшись на пункт 29 этого Постановления, что районный суд не привел в обжалуемом судебном акте результаты исследования в судебном заседании конкретных обстоятельств, обосновывающих избрание этой меры пресечения, доказательства, подтверждающие наличие этих обстоятельств, и доказательства с изложением мотивов принятого решения. При этом защитник отметил, что согласно уголовно-процессуальному законодательству, материалы оперативно-разыскной деятельности не могут рассматриваться в качестве доказательств при рассмотрении судом подобного материала, поскольку они "не получены им в ходе следственных и процессуальных действий". Суд обязан проверять содержащиеся в документах сведения, указал Яппаров. При этом суд первой инстанции "ошибочно" счел рапорт оперуполномоченного, справку о результатах проведения опроса и наблюдений достаточными для обоснования своего постановления, "которым ограничено конституционное право Нурушева на свободу", и никак не проверил представленные следствием данные.

Яппаров расценил уклонение районного суда от проверки представленных органом предварительного следствия материалов как бездействие и незаконность.

Защита Нурушева считает ошибочным и вывод суда о намерении Нурушева оказывать давление на свидетелей по уголовному делу. Адвокат, выступая в суде, указал на отсутствие конкретных сведений "о времени, месте и форме высказывания" Нурушева с подобным намерением. В решении районного суда нет ни конкретных свидетелей обвинения, ни конкретизации приписываемого Нурушеву "воздействия" в отношении этих свидетелей.

Эдуард Яппаров также обратил внимание суда на вывод районного суда о том, что строгая мера пресечения в отношении Нурушева должна быть избрана "потому, что он регистрации на территории РФ не имеет". Адвокат сослался на пункт 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ (от 19.12.2013 №41), в котором содержится информация о том, что отсутствие регистрации по месту жительства "не свидетельствует о необходимости применения к лицу самой строгой меры пресечения". Изложив свои доводы, адвокат Яппаров попросил областной суд постановление Центрального районного суда от 8 ноября отменить, а Нурушева из под стражи освободить.

После непродолжительного рассмотрения доводов защиты и следствия судья вынес решение — постановление районного суда по мере пресечения Нурушева оставить в силе, жалобу защиты — без удовлетворения.

"Приятного сюрприза не случилось. Получили стандартный обыденный отказ. Через пять суток мы должны получить решение областного суда. Тогда дадим ему оценку и обязательно обжалуем это решение в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Эдуард Яппаров.

Адвокат сообщил, что ему удалось несколько минут пообщаться с подзащитным. Руслан жалоб не высказывал. Сказал лишь, что посылку ему не доставляют. Адвокат выяснил судьбу посылки, оказалось, что ее только вчера забрали с почты. "Понятно, что неформальные моменты по конференцсвязи мы с Русланом обсуждать не стали. Я записался в СИЗО-1 на 9 декабря. Там мы уже подробно все моменты его положения обсудим и решим, как дальше действовать", - сказал Эдуард Яппаров.

Юрист, специалист по международному праву Роман Мельниченко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что весной 2024 года, после того как в ходе телепередачи "Разговор-онлайн" журналист распространил сведения о частной жизни граждан, возложивших цветы в память о Навальном, в том числе о Руслане Нурушеве, тот вошёл в группу самозащиты потерпевших от журналиста лиц в качестве её активного участника.

"Сфера ответственности Руслана в группе заключалась в подаче в государственные органы заявлений, а также обжалование в случае их отказа. Имеется не менее 10 юридических документов, которые были составлены и посланы Русланом Нурушевым в государственные органы. Через некоторое время на участников "группы самозащиты" стало оказываться давление со стороны силовых структур: обыски, увольнение, административные аресты. Уголовное дело, возбуждённое в отношении Руслана Нурушева вполне вписывается в идеологию данного государственного давления", - сказал Роман Мельниченко.

Руслан Нурушев был одним из активистов, которые обжаловали разглашение личных данных волгоградских сторонников Алексея Навального в эфире волгоградской телекомпании.

Мельниченко считает, что возбуждение уголовного дела в отношении Руслана имело несколько причин: "и его правовая деятельность, и его гиперактивность, и его юридическая грамотность, и гражданская принципиальность".

"Хотелось бы указать на ещё одно возможное основание для возбуждения уголовного дела - попытка сокрытия другого преступления. У Руслана в этом году был произведён обыск, в ходе которого была изъята аппаратура: системный блок, смартфоны, жёсткие диски и тому подобное. В итоге, эти вещи где-то "потерялись" между полицией и Следственным комитетом. Руслан обжаловал эту "потерю" в прокуратуру, которая подтвердила факт нарушения и направила в Следственный комитет информационное письмо. Вполне допустимо предположить, что имущество Руслана Нарушева было похищено, а в целях сокрытия преступления, Руслан был привлечён к уголовной ответственности", - предположил Роман Мельниченко.

По его мнению, "применение статьи о фейках вышло сегодня из-под контроля федерального центра". Местные силовые структуры стали использовать эту статью "в своих личных целях, не имеющих ничего общего с целями России". "В результате происходит постепенное уничтожение интеллектуальной элиты России, важнейшую часть которой составляет юридический корпус. Часть профессиональных юристов покинула Россию, часть находится под стражей или в местах заключения. Всё это, в свою очередь, приводит к деградации судебной системы, в частности, и к деградации правовой системы России вообще. Это мы можем уже сейчас наблюдать в форме чудовищного падения профессионального уровня работников всех юридических институций", - подчеркнул Мельниченко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.