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14:07, 8 ноября 2024

Руслан Нурушев арестован по делу о фейках про армию

Руслан Нурушев. Фото предоставлено Русланом Нурушевым.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде отправил под арест юриста Руслана Нурушева, обвиняемого в распространении ложной информации об армии. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября стало известно, что волгоградский юрист Руслан Нурушев задержан по обвинению в распространении фейков про армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение.

Центральный райсуд Волгограда постановил заключить Руслана Нурушева под стражу на месяц и 25 суток, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Нурушева Эдуард Яппаров.

До заседания суда Эдуард Яппаров знакомился с делом в одном из кабинетов суда, поскольку отдельных кабинетов для работы адвокатов с материалами дел в Центральном райсуде не предусмотрено. Яппаров рассказал, что органы следствия обратились в суд с ходатайством об аресте Руслана Нурушева, и заседание назначено на 12 мск.

Защита категорически убеждена в невиновности Нурушева

"Я изучаю материалы, представленные органом следствия в суд. В случае избрания такой меры она будет в обязательном порядке обжалована, поскольку защита категорически убеждена в невиновности Нурушева и отсутствии оснований лишать его свободы на стадии следствия. Мы также подготовили ряд ходатайств, направленных на доказывание невиновности подзащитного. На данной стадии дела мы не вправе разглашать его материалы", - сказал перед заседанием суда Эдуард Яппаров.

В 12 мск Яппаров сообщил, что суд заключил Руслана Нурушева под стражу до 1 января 2025 года. «Сторона защиты выдвинула неопровержимые доказательства необоснованности заявленного ходатайства (следствия), однако суд, вопреки нашим доводам, занял сторону обвинения и, как мы считаем, без оснований заключил Нурушева под стражу на 1 месяц и 25 суток. Решение мы обжалуем уже в понедельник [11 ноября]», - сказал он.

Адвокат рассказал, что перед задержанием Нурушева пригласили в Следственный комитет «якобы для возврата его компьютера, который ранее был изъят во время обыска». Там активиста задержали. Повторный обыск в его квартире пока не проводили.

На вопрос о том, связано ли задержание Руслана Нурушева с его обращением в суд по делу о разглашении персональных данных на телеканале «Волгоград-1» в дни поминовения Алексея Навального, Эдуард Яппаров сообщил, что "в известных защите материалах не фигурирует связь с иском к ВГТРК".

Руслан Нурушев был одним из активистов, которые обжаловали разглашение личных данных волгоградских сторонников Алексея Навального в эфире волгоградской телекомпании.

Если вина Нурушева будет доказана, то ему грозит "наказание либо в виде крупного штрафа — от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, либо в виде исправительных работ на срок до одного года, либо в виде лишения свободы до пяти лет", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, не участвующий в деле Нурушева.

"Если же в деяниях Руслана будут обнаружены мотивы политической или иной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть ужесточено: штраф может быть и в три миллиона рублей, а лишение свободы до 10 лет", - рассказал он.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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