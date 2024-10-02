Прокуратура отчиталась о наказании следователя по жалобе Нурушева

02 октября 2024, 08:02

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Следователь, ответственный за возвращение волгоградскому юристу Руслану Нурушеву изъятого при обыске компьютера, наказан, сообщила прокуратура. Нурушев заявил, что не удовлетворен ответом на свою жалобу.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Руслан Нурушев рассказал, что 18 сентября ему вернули изъятые при обыске телефоны, флешки и жесткий диск, а компьютер возвращать не стали, поскольку он еще находится на экспертизе. Ранее, 24 августа, сотрудник областной прокуратуры уведомил Нурушева, что его жалоба от 12 августа на бездействие должностных лиц МВД и СКР по поводу невозврата изъятых вещей удовлетворена.

12 июня силовики провели обыск у юриста и активиста Руслана Нурушева и изъяли у него компьютер, телефоны, флешки и жесткий диск. 22 августа Нурушев рассказал, что обращался в следственные и надзорные органы с просьбой вернуть технику, но его обращения были проигнорированы.

Руслан Нурушев 1 октября получил из областной прокуратуры ответ на свою жалобу, в котором сказано, что следователь, изъявший компьютер, наказан, но техника по-прежнему находится на «компьютерно-техническом исследовании», сообщил вечером того же дня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Издание SOTAvision* опубликовало фотокопию документа, датированного 20 сентября. "В связи с допущенными нарушениями [...] выразившимися в несвоевременном принятии решения в отношении изьятых у Нурушева Р.У. электронных носителей информации, в адрес СУ СК России по [Волгоградской] области 26.08.2024 внесено информационное письмо, которое 17.09.2024 рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к недопущению в дальнейшей работе подобных нарушений [...] к следователю Задоркину И.К. применена мера материального наказания", - говорится в документе. Как именно наказан следователь, представитель прокуратуры не уточнил.

Нурушев заявил изданию, что не удовлетворен этим ответом. "Я не удовлетворен ответом, мне нужен комп. Но четких сроков здесь нет. Есть рекомендательные сроки проведения экспертиз в 15 суток, но они не жесткие. А в самом УПК расплывчатое понятие "разумных сроков". Прокуратура скажет (и сказала): "Мы признали нарушение разумных сроков и следака наказали рублем, а возврат будет после окончания проверки, срок которой еще не истек (истечет 5 октября)", - сказал он.

Напомним, согласно постановлению суда, которое было предъявлено Нурушеву, обыск проводился в рамках уголовного дела против бывшего координатора регионального штаба Навального Евгения Кочегина*. Силовики пояснили Нурушеву, что он проходит по делу в качестве свидетеля.

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