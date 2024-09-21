Волгоградский юрист Нурушев добился возвращения части изъятого при обыске

21 сентября 2024, 14:38

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После многочисленных жалоб силовики спустя три месяца вернули часть вещей, изъятых во время обыска, рассказал волгоградский юрист Руслан Нурушев. Приставы для взыскания штрафа, наложенного на Нурушева, заблокировали его банковскую карту.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики провели обыск у юриста и активиста Руслана Нурушева и изъяли у него компьютер, телефоны, флешки и жесткий диск. 22 августа Нурушев рассказал, что обращался в следственные и надзорные органы с просьбой вернуть технику, но его обращения были проигнорированы.

Согласно постановлению суда, которое было предъявлено Нурушеву, обыск проводился в рамках уголовного дела, заведенного против бывшего координатора регионального штаба Навального Евгения Кочегина (Кочегин Евгений Сергеевич признан иностранным агентом). Силовики пояснили Нурушеву, что он проходит по делу в качестве свидетеля. В тот же день Нурушев был оштрафован судом на 50 тысяч рублей по статье об оскорблении власти (статья 20.1 КоАП РФ) из-за публикации в соцсети о Путине. Нурушев в суде вину не признал.

Судебные приставы заблокировали зарплатную карту Руслана Нурушева в рамках работы по приговору о назначенном ему штрафе в 50 тысяч рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Нурушев, показав постановление о возбуждении исполнительного производства от 18 сентября, подписанное судебным приставом-исполнителем.

Я уже обжаловал в апелляцию, и мне отказали

По словам Нурушева, оспаривать блокировку и принудительное взыскание штрафа он не намерен. "Так как бессмысленно - пока в силе постановление суда о штрафе, действия приставов сами по себе формально законны. Они всего лишь исполняют решение суда, вступившее в законную силу. Как говорится, претензии здесь не к ним, а к судебной системе, но пересмотреть решение суда я не смогу, я уже обжаловал в апелляцию, и мне отказали. А кассация - совершенно неэффективная инстанция, туда и смысла подавать нет", - рассказал Руслан Нурушев.

Он пояснил, что деньги на счете блокируют в пределах суммы штрафа: если бы у него на счете было 60 тысяч рублей, то списали бы 50 тысяч, а остальное осталось. Сейчас на его замороженном счете 2,32 рубля. "Снял деньги со счета и не ждал, пока их заблокируют", - сказал Руслан Нурушев.

Также, по словам Нурушева, 18 сентября его вызвали в районный отдел полиции и вернули ему телефоны, флешки и жесткий диск. Компьютер возвращать не стали, поскольку он еще находится на экспертизе. «Всё интересовались, только ли я имел доступ к моему компу», - рассказал Руслан Нурушев.

Я их просто жалобами закидал — в СК, и в МВД, и в прокуратуру

Юрист пояснил, что добиться возвращения изъятых во время обыска вещей ему удалось с помощью жалоб. «Я их просто жалобами закидал — в СК, и в МВД, и в прокуратуру», - сказал он.

Ранее, 24 августа, сотрудник областной прокуратуры уведомил Нурушева, что его жалоба на бездействие должностных лиц МВД и СКР по поводу невозврата изъятых носителей информации, переданная надзорному органу 12 августа, удовлетворена. По остальным жалобам Нурушев получил прокурорский отказ в удовлетворении. В частности, Нурушев обвинил оперативных работников, взявших во время обыска его электронные носители информации, в незаконном бездействии и в хищении с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). «Они изъяли мои вещи и потом я не мог никак добиться от них ответа, где они и когда их вернут», - пояснил корреспонденту Руслан Нурушев.

Постановлением от 28 августа жалоба Руслана Нурушева была удовлетворена частично. Прокуратура признала незаконным бездействие должностных лиц СКР, «выразившееся в нарушении требований статьи 6.1 УПК РФ ("Разумный срок уголовного судопроизводства". - Прим. "Кавказского узла") при принятии решения в отношении изъятых электронных носителей информации». В удовлетворении остальной части жалобы было отказано.

Нужен обыск? Нет проблем! Напишем, что этот гражданин когда-то - условно, сто лет назад - перекинулся парой фраз с Кочегиным

Руслан Нурушев отметил, что по-прежнему является свидетелем в деле Евгения Кочегина. "Но это, по сути, формальность, так как эшники просто используют дело Кочегина как «якорное дело». Когда им надо кого-нибудь обыскать или прижать в Волгограде, они обращаются [к следователю, ведущему дело Кочегина], и он им выдает "карт-бланш" на все, что эшникам надо. Нужен обыск? Нет проблем! Напишем, что этот гражданин когда-то - условно, сто лет назад - перекинулся парой фраз с Кочегиным на митинге и поэтому может быть свидетелем. И это не опровергнешь, так как Волгоград - город относительно небольшой, и многие оппозиционеры друг друга действительно знают", - рассказал Руслан Нурушев.

Юрист Сергей Иващенко прокомментировал ситуацию с блокировкой денег на зарплатной карте Нурушева. Он пояснил, что приставы-исполнители действуют в рамках Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» информацию о счетах должника узнают посредством запросов в единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Счет они могут найти в любом банке и легко его арестовать. О своих действиях приставы сообщают гражданину, в отношении которого начато исполнительское производство, всеми доступными способами - от электронной почты до отправки почтового письма.

«Удержать из зарплаты приставы могут только ту сумму, которая была урезана уже налоговыми выплатами. Ну и на счету должна остаться сумма не ниже прожиточного минимума, установленная в данном регионе. Она должна быть также не менее 50% от зарплаты или иных доходов должника. Имеются и иные ограничения, связанные, например, с тяжелой жизненной ситуацией должника. То есть, существуют установленные этим законом ограничения. Поэтому, если приставы нарушают закон, необходимо обращаться с жалобами сначала к их руководству, а потом далее по надзорным органам», - рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

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