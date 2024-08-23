Руслан Нурушев пожаловался на игнорирование просьб возвратить изъятую во время обыска технику

23 августа 2024, 02:03

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Во время обыска у волгоградского активиста Руслана Нурушева силовики изъяли его компьютер, телефоны и другую технику. Он обращался в следственные и надзорные органы с просьбой вернуть ее, но его жалобы игнорируются.

Как информировал "Кавказский узел", 2 августа стало известно, что суд в Волгограде отказался рассматривать иск о разглашении данных активистов, одним из которых является юрист Руслан Нурушев. Ранее телекомпания "Волгоград-1" выпустила сюжет о возложении цветов в память об Алексее Навальном. Суд объяснил решение тем, что истец выбрал "ненадлежащего ответчика", при этом адвокату не позволили заявить ходатайство о смене ответчика. 22 августа стало известно, что еще в июне суд оштрафовал Нурушева на 50 тысяч рубле, признав виновным в оскорблении власти.

22 августа активист Руслан Нурушев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" про обыск, который прошел у него в июне.

По его словам, около семи утра 12 июня в его квартиру постучались силовики. Они предъявили ему постановление суда об обыске в рамках уголовного дела, заведенного против бывшего координатора регионального штаба Навального Евгения Кочегина (включен в реест иностранных агентов). Силовики пояснили Нурушеву, что он проходит по делу в качестве свидетеля. В ходе обыска была изъята техника - компьютер, телефоны, флешки, жесткий диск.

«Не заметил нарушений во время обыска. Корректно себя вели сотрудники полиции. Не так, как было во время обыска в 2022 году, когда всю квартиру вверх дном перевернули. Потом меня отвезли в Центральный отдел полиции. Там оформили протокол за "мелкое хулиганство в интернете" (по статье 20.1. часть 3 КоАП РФ). Я как-то на своей странице в ВК разместил четверостишие про Путина, не очень приличное. Ни о какой хулиганке речи быть не может. Все эти обвинения привязаны за уши», - рассказал Нурушев.

В тот же день его отвезли в Центральный районный суд. Там судья признала его виновным в совершении административного правонарушения и назначила наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. «Судила меня, кстати, та же судья, что отказала Цевашеву в иске о защите чести и достоинства против Мазанова», - отметил Нурушев.

2 августа Центральный суд Волгограда не стал рассматривать иск о защите чести и достоинства, охране частной жизни и компенсации морального вреда против телекомпании "Волгоград-1", под брендом которой вышел сюжет о возложении цветов в память об Алексее Навальном. Суд объяснил решение тем, что истец выбрал "ненадлежащего ответчика", при этом адвокату не позволили заявить ходатайство о смене ответчика, рассказал участник процесса.

Нурушев рассказал, что подавал жалобу на судебное решение «чисто для затяжки времени», но областной суд отказался ее удовлетворить. «Добровольно оплачивать штраф не собираюсь. Там два пути - все через суд. Либо мне удвоят размер штрафа, либо административный арест. Последнее самое простое и легкое для меня. Но, скорее всего, судебные приставы как-то первоначально назначенный мне штраф будут истребовать», - пояснил Нурушев.

По его словам, изъятые во время обыска вещи ему не вернули, он пытался их возвратить, обращался и в областное ГУВД, и в управление Следкома, и в прокуратуру, и в федеральные ведомства. Отовсюду получал отписки. Нурушеву сообщили, что его вещи находятся в Следственном управлении городского УВД. «Что они там с ними делают, зачем туда передали - не знаю, возможно, проводят какую-нибудь доследственную проверку», - отметил активист.

Вряд ли мои вещдоки понадобятся суду

По его мнению, силовики пытаются бороться с местными оппозиционерами. «Проводят у них обыски, как у свидетелей, изымают оргтехнику. Лишая их тем самым рабочего инструмента и средств связи. Если вещдоки будут приобщены к делу Кочегина, мы их не увидим до оглашения приговора, то есть никогда. Но вряд ли мои вещдоки понадобятся суду», - считает Нурушев.

Отвечая на вопрос, есть ли результаты судебных заявлений по делу о разглашении персональных данных граждан в эфире телеканала "Волгоград-1", Нурушев сказал, что «там все тоже глухо».

"Подавал в Центральный райсуд жалобу в порядке ст. 125 УПК на Следком (за передачу моего заявления по ст. 137 УК в полицию и отказ провести проверку) и в районную прокуратуру (за отказ в жалобе на Следком). Но райсуд даже рассматривать не стал, а отказал даже в принятии к производству, мол, нет предмета для проверки, мои права не нарушены. Подал на это апелляцию в облсуд, но там 19 августа тоже отказали. Получил также из полиции отказ по административке на Мазанова (журналист телеканала «Волгоград-1» - прим. "Кавказского узла") по персональным данным, подал на это тоже жалобу в райсуд. Здесь вообще молчат - на сайте инфы нет, по почте тоже ничего", - рассказал Руслан Нурушев, добавив, что иные формы давления на него не оказывались.

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