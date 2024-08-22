Руслан Нурушев оштрафован за оскорбление президента

22 августа 2024, 14:17

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Суд в Волгограде оштрафовал активиста Руслана Нурушева на 50 тысяч рублей, признав его виновным в оскорблении власти.

Как информировал "Кавказский узел", 2 августа стало известно, что суд в Волгограде отказался рассматривать иск о разглашении данных активистов, одним из которых является юрист Руслан Нурушев. Ранее телекомпания "Волгоград-1" выпустила сюжет о возложении цветов в память об Алексее Навальном. Суд объяснил решение тем, что истец выбрал "ненадлежащего ответчика", при этом адвокату не позволили заявить ходатайство о смене ответчика.

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей Руслана Нурушева еще 12 июня, но известно об этом стало только сейчас. Он был признан виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ "Распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, власти", передало сегодня в своем телеграм-канале издание "7х7 – Горизонтальная Россия".

12 июня силовики провели обыск у Нурушева и изъяли у него технику. Он ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал пост, в котором высказал оскорбление в адрес президента России Владимира Путина. В суде Нурушев свою вину не признал, сказано в сообщении.

Напомним, 20 марта волгоградский телеканал обнародовал имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном, назвав их потенциальными "вредителями". Ведущие программы "Разговор онлайн" на телеканале "Волгоград 1" заявили, что провели "журналистское расследование" о жителях города, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Ряд активистов, которые были показаны в передаче – Роман Мельниченко, Руслан Нурушев, Владимир Тельпук – потребовали от Следкома и прокуратуры возбудить уголовное дело.

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