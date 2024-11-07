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22:49, 7 ноября 2024

Руслан Нурушев задержан по делу о фейках про армию

Руслан Нурушев. Скриншот фото из Telegram-канала "ОВД-инфо" (признан иноагентом) от 07.11.24, https://t.me/ovdinfolive/35194

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский юрист Руслан Нурушев задержан по делу о фейках об армии за опубликованный им пост в соцсети. Он отверг обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики провели обыск у юриста и активиста Руслана Нурушева и изъяли у него компьютер, телефоны, флешки и жесткий диск. 22 августа Нурушев рассказал, что обращался в следственные и надзорные органы с просьбой вернуть технику, но его обращения были проигнорированы. 21 сентября Руслан Нурушев рассказал, что ему вернули изъятые при обыске телефоны, флешки и жесткий диск, а компьютер возвращать не стали, поскольку он еще находится на экспертизе. Следователь, ответственный за возвращение волгоградскому юристу Руслану Нурушеву изъятого при обыске компьютера, наказан, сообщила прокуратура. 

На волгоградца Руслана Нурушева завели уголовное дело о распространении фейков о российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ), он задержан. Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети в «ВКонтакте» о ракетном ударе по Харькову, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Эдуарда Яппарова.

Нурушеву предъявили обвинение. Авторство поста он не отрицает, но не видит в нем состава преступления и вину не признает, говорится в публикации.Нурушев помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения в Центральном суде Волгограда. 

Напомним, согласно постановлению суда, которое было предъявлено Нурушеву во время обыска в июне, он проводился в рамках уголовного дела против бывшего координатора регионального штаба Навального** Евгения Кочегина*. Силовики пояснили тогда Нурушеву, что он проходит по делу в качестве свидетеля.

Нурушев был одним из активистов, которые обжаловали разглашение личных данных волгоградских сторонников Алексея Навального в эфире волгоградской телекомпании. 

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* включены в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального, ранее действовавшие в российских регионах, признаны экстремистскими организациями и запрещены. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме. 14 февраля стало известно о его смерти в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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