Суд в Волгограде вернул полиции жалобу на разглашение данных активистов по ТВ

02 октября 2024, 01:54

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Отказ полиции рассматривать жалобу юриста Руслана Нурушева на разглашение личных данных волгоградских сторонников Алексея Навального в эфире волгоградской телекомпании отменен. МВД обязано проверить заявление Нурушева, постановил суд.

Как писал "Кавказский узел", волгоградский телеканал 20 марта обнародовал имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном, назвав их потенциальными "вредителями". Юрист Руслан Нурушев, чьи данные были разглашены, требовал проверить законность действий пропагандистов, а затем обжаловал отказ полиции проводить проверку. Нурушев считает, что авторы передачи не могли получить его персональные данные «легальным способом», так как он на это своего согласия им не давал.

Ведущие программы "Разговор онлайн" на телеканале "Волгоград 1" заявили, что провели "журналистское расследование" о жителях города, которые приносили цветы к памятнику. Несколько активистов, которых показали в передаче - Роман Мельниченко, Руслан Нурушев, Владимир Тельпук - потребовали от Следкома и прокуратуры возбудить уголовное дело по этому поводу, но пока их требования не удовлетворены.

Судья Центрального районного суда Волгограда Юлия Парамонова 1 октября рассмотрела и удовлетворила жалобу гражданского активиста, юриста Руслана Нурушева. Руслан Нурушев 28 июня подал жалобу в суд на определение оперативного уполномоченного ОУР ОП №4 УВД по городу Волгограду Иванова, который не нашел состава административного правонарушения в действиях сотрудников телеканала. Нурушев просил суд отменить это определение и направить материал проверки на новое рассмотрение.

«В этом определении содержатся противоречащие друг другу квалификации рассматриваемых деяний. Так, во вводной и описательно-мотивировочной частях определения вначале говорится об административном правонарушении, предусмотренном статьей 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных»). Однако в предпоследнем абзаце описательно-мотивировочной части определения вдруг делается вывод об отсутствии состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.14 КоАП РФ («Разглашение информации с ограниченным доступом»), и в регулятивной части определения выносится резолюция о прекращении производства по делу об административном правонарушении (по этой статье), что не позволяет определить, а что именно, какие события и/или деяния, ОП-4 рассматривал и проверял», - высказал Нурушев свои доводы в ходе судебного заседания.

Нурушев отметил, что если в определении речь идет об административном правонарушении, предусмотренном статьей 13.11 КоАП РФ, то ссылки оперативника на федеральный закон «О СМИ» и профессиональную деятельность Сергея Мазанова и Романа Потоловского как журналистов необоснованны поскольку журналисты при сборе и распространении информации также обязаны соблюдать положения Федерального закона «О персональных данных», исключений для них в этом законе нет.

Представители полиции в судебном заседании не участвовали, их доводы были представлены суду в письменной форме. Судья, изучив мнения сторон, постановила отменить отказное определение по жалобе Нурушева и направить дело на новое рассмотрение в тот же отдел полиции.

«Суд отменил это постановление, потому что оперативники вообще никакой проверки не проводили. В присланном ими в суд деле, кроме моего и Романа Мельниченко (второй заявитель по делу) обращений, а также сопроводительных документов, вообще ничего нет. Судья даже зацепиться было не за что, чтобы полицию как-то прикрыть», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Нурушев.

Юрист Сергей Иващенко обратил внимание, что общедоступность изображения гражданина в глобальной сети не давала авторам программы право использовать фото Руслана Нурушева, не получив его разрешения. Он сослался на разъяснения пленума Верховного суда РФ некоторых положений Гражданского кодекса РФ” от 2015 года, отметив также, что усматривает в действиях пропагандистов явные признаки доносительства.

«Мазанов и Потоловский однозначно нарушили федеральный закон «О персональных данных». Если они почему-то считают себя журналистами, то разглашение персональных данных граждан в СМИ с недоказанными обвинениями их в антигосударственной деятельности является попранием журналистской этики. Понятно, что их статус в этом случае, как журналистов весьма сомнителен. То, что суд заставил полицию вновь провести расследование по жалобе Руслана Нурушева, говорит о том, что Мазанов и Потоловский действительно преступили закон и попрали все нормы морали. Справедливое решение суда», - заявил Иващенко корреспонденту «Кавказского узла».

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