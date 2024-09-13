Полиция сообщила о проверке действий волгоградских пропагандистов

13 сентября 2024, 19:32

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МВД проверяет жалобу юриста Романа Мельниченко на разжигание ненависти и разглашение личных данных волгоградских сторонников Алексея Навального сотрудниками волгоградской телекомпании. Юрист Руслан Нурушев обжаловал отказ полиции проводить проверку законность действий пропагандистов по его заявлению.

Как писал "Кавказский узел", волгоградский телеканал 20 марта обнародовал имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном, назвав их потенциальными "вредителями". Ведущие программы "Разговор онлайн" на телеканале "Волгоград 1" заявили, что провели "журналистское расследование" о жителях города, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Ряд активистов, которые были показаны в передаче - Роман Мельниченко, Руслан Нурушев, Владимир Тельпук - потребовали от Следкома и прокуратуры возбудить уголовное дело по этому поводу, но пока их требования не удовлетворены.

Роман Мельниченко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в июне отправил в прокуратуру заявление о совершенном журналистами телеканала "Волгоград-1" уголовном преступлении, предусмотренным пунктом "в" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц... а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", совершенные организованной группой. Минимальным наказанием за это преступление может стать штраф в размере 300 тысяч рублей. Максимальным — лишение свободы сроком до шести лет.

28 июня заместитель прокурора Центрального района В.В. Левин сообщил Мельниченко, что "оснований для прокурорского вмешательства в настоящее время не усматривается", жалоба была перенаправлена в региональное управление Следственного комитета (письмо №1061ж-2022 имеется в распоряжении "Кавказского узла").

И вот 12 сентября заявителя уведомили, что его жалоба пройдет доследственную проверку силами МВД. На этот раз сообщение из правоохранительных органов обнадежило Романа Мельниченко. В письме его, в частности, оповестили, что его обращение, поступившее 29 июля из следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области в региональное управление МВД было, наконец, 7 августа зарегистрировано в полиции. "В соответствии с частью 2 статьи 12 федерального закона…№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" срок его рассмотрения продлен", - кратко указано в письме. Мельниченко выразил удовлетворение содержанием этого письма. Он уверен, что полицейские проведут доследственную проверку по его заявлению.

"Оно (письмо из полиции) свидетельствует о том, что в деле о "возложении цветов" к памятнику жертвам политических репрессий в Волгограде во время поминовения Алексея Навального (в марте 2024 года) полиция все же что-то нашла в деяниях Сергея Мазанова и Романа Потоловского. Иначе мне просто прислали бы, как обычно, отказную отписку", - сказал журналисту Роман Мельниченко.

Иного мнения о рассмотрении заявлений по делу "о возложении цветов" придерживается юрист Руслан Нурушев, еще один герой сюжета, в котором Мазанов и Потоловский разгласили личные данные волгоградцев, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном.

Он рассказал, что подавал заявление в Центральный районный суд в порядке статьи 125 УПК РФ. Жаловался на Следком, который отказался проводить проверку. Но районный суд даже рассматривать заявление не стал, а отказал в принятии к производству. На это решение суда он подал апелляционную жалобу. Но 19 августа областной суд ему вновь отказал. Также Нурушев подал жалобу в районный суд на отказ полиции рассматривать административное правонарушение о разглашении персональных данных. По этой жалобе об отказе полиции проводить проверку законности действий журналистов Сергея Мазанова и Романа Потоловского на 1 октября назначено заседание Центрального районного суда.

"Федеральный же Роскомнадзор отказался рассматривать мою жалобу по персональным данным, так как телеканал запись удалил. И мол, нет предмета обжалования", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Нурушев.

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