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00:13, 22 мая 2025

Обжалован приговор Нурушеву по делу о фейках об армии

Руслан Нурушев, фото: страница Руслана Нурушева в социальной сети "ВКонтакте".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат Руслана Нурушева подала в Волгоградский областной суд апелляционную жалобу, в которой просит отменить вынесенный Нурушеву приговор по делу о фейках об армии и оправдать его. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии.

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

Адвокат Руслана Нурушева Юлия Гусева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что она подала апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Руслану Нурушеву Тракторозаводским районным судом Волгограда.

«Просим приговор отменить, вынести оправдательный приговор. Основание: нарушение норм процессуального права. Отсутствует состав преступления. Кроме того, сторона обвинения не предоставила доказательства о том, что инкриминируемое деяние было Нурушевым совершено по мотивам политической ненависти и вражды. Возможно будут дополнения к апелляции», - сказала Юлия Гусева.

Гусева сообщила, что Руслан продолжает получать большое количество писем от групп поддержки. По ее словам, больше всего посланий поступает от членов партии «Яблоко». Также у Нурушева нет проблем с передачами. Его посещала мама и брат, которые проживают в Астраханской области.

«Руслан, как и раньше, на условия содержания не жалуется. Он много читает. Как юрист, помогает сокамерникам в составлении различных заявлений и жалоб. Речи о переводе его в другое СИЗО пока нет. Возможно, на время апелляционного процесса он останется в этом же изоляторе», - рассказала адвокат.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

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