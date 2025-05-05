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23:55, 5 мая 2025

Руслану Нурушеву назначен срок по делу о фейках про армию

Руслан Нурушев, фото: страница Руслана Нурушева в социальной сети "ВКонтакте"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии. Защита намерена обжаловать приговор в областном суде.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта защита волгоградского юриста Руслана Нурушева раскритиковала лингвистическую экспертизу, проведенную по заказу следствия. Обвинение называет мотивом публикации Нурушева "политическую ненависть", но психолого-лингвистическая экспертиза его поста не проводилась, указала защита. Требование защиты провести такую экспертизу суд отклонил

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

На заседании Тракторозаводского районного суда 5 мая завершился процесс по делу Руслана Нурушева, обвиняемого в распространении “фейков” о российской армии. На заседании присутствовали прокурор района, адвокат Юлия Гусева, а также друг и бывший однокурсник Нурушева, самого обвиняемого также доставили в суд из СИЗО  под конвоем. 

В ходе прений обвинение попросило суд назначить подсудимому восемь лет лишения свободы. Руслан Нурушев и адвокат заявили, что подобное наказание сравнимо с наказанием за тяжкое преступление, такое как убийство, что абсурдно. Эту же мысль Руслан повторил в своем последнем слове, настаивая на своей невиновности. 

В конце заседания судья Елена Деева огласила приговор: она признала Нурушева виновным и назначила ему наказание в виде шести лет колонии общего режима с запретом на администрирование сайтов в течение трех лет после освобождения.

“Руслан спокойно выслушал приговор. Мы будем его обжаловать в областном суде. Жалобу подам сразу же, как только получу мотивировочную часть (приговора). Судья наши доводы не услышала, приговор несправедливый. Никаких мотивов политической ненависти и вражды в действиях Руслана не было. Будем требовать его полного оправдания”, - сказала корреспонденту “Кавказского узла” Юлия Гусева.

Адвокат отметила, что Нурушева могут перевести в другой следственный изолятор, так как при рассмотрении апелляций в областном суде осужденных “обычно переводят в Фролово или Ленинск”. Она также сообщила, что Руслан получает письма от групп поддержки. “Единственная проблема - электронные письма ему не доходят, так как у учреждения нет бумаги, не на чем их распечатывать”, - заметила Гусева.

Друг и бывший однокурсник Нурушева юрист Роман Мельниченко не смог присутствовать на последнем заседании, но дал оценку приговору. 

“С формальной точки зрения, наказание назначено по нижнему краю в рамках вменяемой ему статьи, но по моим наблюдениям Руслана наказали не за те так называемые “фейки” об армии, а за негативные высказывания в адрес главы государства. Об этом в суде заявляли и свидетель стороны обвинения, и следователь, и эксперт”, - заявил Мельниченко корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам Мельниченко, Нурушев отказывается от материальной помощи, но друзья все равно ему ее оказывают. На здоровье Нурушев не жалуется, хотя определенные проблемы есть, ему необходима помощь стоматолога.

“Стратегия нашей помощи такова: с одной стороны, я, как юрист, буду требовать декриминализации статьи о “фейках” об армии. Эта статья - позорище на весь мир. С другой стороны, мы будем искать сведения о том, что во время атаки в Харькове погибли мирные жители. Будем запросы делать, в том числе и в Украину. Если мы докажем, что пострадали гражданские люди во время той атаки, приговор надо будет отменять. Руслан вообще первый юрист, осужденный в Волгограде по этой статье. Он держится молодцом. Я спокоен за его психологическое состояние”, - заявил Роман Мельниченко.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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