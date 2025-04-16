Суд отказал Руслану Нурушеву в проведении экспертизы

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Судья по делу волгоградского юриста Руслана Нурушева отказался назначить психолого-лингвистическую экспертизу, на которой настаивала защита.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта защита волгоградского юриста Руслана Нурушева раскритиковала лингвистическую экспертизу, проведенную по заказу следствия. Обвинение называет мотивом публикации Нурушева "политическую ненависть", но психолого-лингвистическая экспертиза его поста не проводилась, указала защита на заседании 7 апреля и потребовала провести такую экспертизу с участием психолога.

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

Сегодня в Тракторозаводском райсуде Волгограда состоялось заседание по делу Руслана Нурушева. В зале суда присутствовали адвокат Юлия Гусева, сотрудница прокуратуры и слушатель - юрист Роман Мельниченко. Нурушева в зал доставил конвой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Гусева.

Суд рассмотрел ходатайство защиты о проведении психолого-лингвистической экспертизы высказываний Нурушева. Сотрудница прокуратуры заявила на заседании, что эта экспертиза не нужна, так как лингвистическую экспертизу ГУВД уже исследовали в суде, а в психиатрической нет надобности, так как, по мнению стороны обвинения, Нурушев психически здоров.

После этого судья отказала адвокату в удовлетворении ходатайства, при этом не назвав причину такого решения. Участники процесса ознакомились с фрагментом рассекреченной расшифровки аудиозаписи разговора Нурушева со следователем, которую тот проводил негласно. Его зачитала сотрудница прокуратуры. Она сделала вывод, что Нурушев испытывает ненависть к президенту страны. К иному выводу пришла адвокат. "Из нее (аудиозаписи) следует, что политический мотив в деянии моего подзащитного отсутствует", - пояснила Юлия Гусева.

Также на заседании судья исследовала характеристики подсудимого и выяснила, что Нурушев на учете у нарколога и психотерапевта не состоит, по месту работы и жительства характеризуется положительно. При этом участковый, которого Нурушев до суда никогда не видел, дал Руслану Нурушеву отрицательную характеристику, заявив, что соседи на него все же жаловались. Тот же участковый пришел к выводу, что Нурушева необходимо содержать под стражей, так как "он может скрыться от следствия и суда". Судья назначила следующее заседание на 5 мая. В этот день планируются прения сторон.

Руслан, как обычно, на условия содержания в СИЗО не жаловался

"Руслан, как обычно, на условия содержания в СИЗО не жаловался. Хвалил питание. Говорил, что кормят его там лучше, чем в СИЗО-1 и в армии. Сокамерники те же. Люди адекватные. Письма и денежные переводы с воли получает. На условия этапирования в суд не жаловался", - рассказала адвокат.

Она также отметила, что собранных активистами денег "должно хватить до конца процесса".

13 апреля стало известно, что активисты собрали 156 тысяч рублей на оплату услуг адвоката для Руслана Нурушева,

Роман Мельниченко сообщил, что Нурушев сегодня "выглядел хорошо". "Письма он получает, но говорит, что часть писем не проходит тюремную цензуру. Знаю, что к нему на свидание приезжала его мама. Ждем прений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Не участвующий в деле юрист Сергей Иващенко объяснил корреспонденту "Кавказского узла" важность переквалификации статьи по уголовному делу Руслана Нурушева. Он указал, что пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ трактует деяние, как совершенное "по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". Максимальное наказание в этом случае - до 10 лет лишения свободы.

"Если же приговор вынесут по части первой этой статьи, то максимальный срок наказания уменьшится как минимум в два раза — до 5 лет. Но скорее всего, в этом случае он может выйти на свободу, так как суд может назначить штраф. В то же время, отмечу, что Нурушев своей вины не признаёт и рассчитывает не на минимальное наказание, а на оправдательный приговор", — сказал Сергей Иващенко.

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