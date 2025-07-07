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18:57, 7 июля 2025

Полицейский из Дагестана отделался условным сроком за избиение человека

Сотрудник ДПС. Фото: https://gorod-kamyshlov.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инспектор ДПС в Дагестане получил условный срок за избиение водителя, который отказался передать ему ключи от машины, хотя пострадавший мужчина получил тяжелые травмы.

Инцидент с участием инспектора ДПС и водителя автомобиля "Инфинити" произошел еще в сентябре 2016 года. О приговоре по делу о превышении должностных полномочий инспектором ДПС сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Дагестана. 

Согласно версии следствия, полицейский остановил машину, водитель которой превысил разрешенную скорость. Сотрудники ДПС предположили, что водитель нетрезв, решив доставить его в наркологический диспансер на освидетельствование, а его автомобиль переместить на штрафстоянку. 

Когда водитель отказался передать инспектору ДПС ключи от машины, полицейский избил его. При этом он нанес мужчине "удар ногой по жизненно важным органам, причинив тому тяжкий вред здоровью", говорится в сообщении официального Telegram-канала судов Дагестана. 

Суд назначил бывшему полицейскому три года лишения свободы условно с запретом на работу в правоохранительных органах в течение двух лет.

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Автор: "Кавказский узел"

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