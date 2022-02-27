Более 6,4 тысячи медработников выступили против войны на Украине

27 февраля 2022, 14:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Немедленно прекратить войну на Украине призвали в открытом письме к Владимиру Путину врачи и медсестры, в том числе из Дагестана. Свои подписи прислали около 15 тысяч медработников, большая часть подписей еще проходит проверку, рассказали организаторы.

Как писал "Кавказский узел", военная операция российских войск началась утром 24 февраля. 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. Сегодня он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, предложив в качестве альтернативы Варшаву, Будапешт, Стамбул или Баку. Российская делегация уже прибыла в белорусский Гомель по предложению украинской стороны, отметил пресс-секретарь президента России.

Сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные заблокировали Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Минобороны Украины заявило, что российские военные "замедлили темпы продвижения вглубь территории страны". Глава администрации Харькова сообщил, что российские войска вошли в город.

Сотни российских врачей подписали открытое письмо президенту Владимиру Путину с требованием прекратить военные действия в Украине, сообщила 26 февраля "Медуза"*. Обращение размещено на сайте сервиса "Google Документы" и доступно для редактирования по запросу. По состоянию на 14.02 мск 27 февраля под письмом, озаглавленным "Открытое письмо Президенту Российской Федерации от лица российских врачей, медсестер, медбратьев и фельдшеров с требованием прекратить военные действия на территории Украины", опубликовано 6413 подписей врачей и младшего медперсонала.

"Мы, российские врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры, выступаем решительно против военных действий, совершаемых российскими вооруженными силами на территории Украины. Мы не ищем виновных и никого не судим. Наше призвание — сохранять человеческую жизнь. Поэтому трудно вообразить профессию более гуманную, чем профессия врача. И сейчас, в это тяжелое для обеих стран время, мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем. Как и во все времена, мы не разделяем воюющих на своих и чужих. Мы давали клятву помогать всем людям", - говорится в обращении к Владимиру Путину.

Психиатр Надежда Панова, которая работает в Москве и Подмосковье, подписала письмо, потому что не желает, чтобы пострадали участники военных действий и мирные люди. Врач пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что знает, как война влияет на ментальное состояние людей.

"Я врач-психиатр. Я помню наплыв людей с психическими расстройствами после боевых действий в Донбассе в 2014 году. Психологическая травма, полученная на войне, не сравнима ни с каким другим расстройством психики. Я не хочу, чтобы и сегодня был наплыв пострадавших от войны, мирных людей, а также военных – с обеих сторон. Шлейф от войны требует длительного лечения, причем не только медикаментозного, но и терапии, на которую не у всех есть средства. Последствия войны отравляют не только ее свидетелей и участников, но и ухудшают здоровье окружающих. У военных возможен срыв. Для меня важно сохранить ментальное здоровье людей", - сказала Надежда Панова.

Ситуация с психологическим здоровьем людей сегодня "куда хуже, чем в 2014 году", отметила Панова. По ее словам, тогда военным действиям в Донбассе предшествовали достаточно спокойные годы, сегодня же психологическое здоровье людей подорвано двухлетней борьбой с ковидом. "У людей ослаблена психика. И сейчас люди реагируют болезненно на самые обычные вещи. Это угрожает вспышкой агрессии, из-за чего может усилиться домашнее насилие", - сказала Панова, уточнив, что не имеет родственников на Украине, но воспитывает двух сыновей призывного возраста.

Сбор подписей был организован через чат врачей в Telegram, уточнила она. "Сейчас он насчитывает уже более 10 тысяч человек. Каждый желающий писал свое имя и фамилию и должность. Затем модераторами чата данные заносились в специальный Google-документ. По сути, это список врачей, но внизу оговорка – если вы оставили свои ФИО, то вы автоматически соглашаетесь, чтобы ваша подпись была опубликована в открытом доступе", - сказала Панова.

Она отметила, что была приятно удивлена активностью врачей, считающихся "терпеливой прослойкой населения, готовых работать с большими нагрузками за малые деньги". "Считается, что врачи – люди непротестные. Но сейчас выступили сильно. Меня поразила активность врачей", - сказала Надежда Панова.

Невролог Зиярат Исакова работает в Москве, но родилась в Дагестане. Родственников на Украине и близких призывного возраста у нее нет. Женщина сообщила, что хорошо помнит теракты и убийства, в связи с чем и подписала письмо. "Я родилась и выросла в Дагестане. Во время моего детства взрывы были раз в неделю – они у нас были вместо салютов. Я не понаслышке знаю, что война – это плохо. Я как человек и врач против войны", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Зиярат Исакова.

О письме президенту невролог узнала от коллег, которые показали ей чат в Telegram. "Узнала, что есть открытое письмо, и сразу подписала. Я была в первой сотне подписантов", - отметила Исакова.

Подпись врача-невролога Зиярат Исаковой стоит в списке под номером 93.

Доступны два способа передать свою подпись, пояснила одна из организаторов сбора подписей, врач и руководитель медиаресурса про доказательную медицину MadMed.Media Ксения Суворова. Первый – отметиться в чате, написав ФИО и должность. Если у модераторов возникают сомнения в личности врача, то ему направляется личное сообщение с просьбой рассказать о себе. В ряде случаев запрашивались врачебные дипломы и даже селфи из медучреждения, уточнила она. "Конечно, так поступали не со всеми... Проверяли выборочно", - рассказала Ксения Суворова корреспонденту "Кавказского узла".

Второй способ поставить подпись – сделать это через Google-форму, оставив там свои ФИО и должность. Здесь подписи проверяются точно так же, сказала Суворова. "Если мы не находим такого человека вообще, то мы его удаляем. Если человек заполнил форму не полностью, то таких мы тоже убираем, чтобы статистику не портили. Форму надо заполнять правильно", - сказала она, уточнив, что оставить подпись могут не только врачи и младшие медицинские работники, но и студенты медицинских вузов.

Организатор уверена в подлинности примерно 90% голосов. "Оставляю 10 процентов на то, что кто-то нас надурил. Первые 4-5 тысяч – идеально чистые подписи, так как на начальном этапе информация о письме распространялась только по закрытым медицинским чатам и распространялась только среди коллег. Затем уже началось распространение среди медийных персон – например, через Федора Катасонова (владелец частного медучреждения «Рассвет», педиатр, имеющий 36 тысяч подписчиков в Facebook, автор канала Telegram-канала «Федиатрия», насчитывающего 55 тысяч человек. – Прим. "Кавказского узла")", - рассказала Суворова.

К утру 27 февраля письмо подписали 15 тысяч врачей, но из них около 8000 находятся на верификации, уточнила она. Официальной реакции, по ее словам, врачи пока не получили. "Но мне кажется, что кому надо, тот увидел. Но есть ощущение, что власти все равно на наши подписи, ведь есть уже большое письмо ученых. Власти сделают вид, что ничего не было. Обдумываем распечатать список и через пару дней отправить в бумажном виде в аппарат президента", - сказала Ксения Суворова.

Медсестра Светлана, работающая в педиатрическом отделении кишечной инфекции больницы в Смоленской области, сообщила, что подписывала письмо из гуманитарных соображений. "Я подписала это письмо не только как представитель медицины, а как человек. Нам с самого детства рассказывают о том, насколько ужасна война и ее последствия, а в итоге наше правительство, устраивающее грандиозные шествия на 9 мая в честь победы, вступает в войну. Война - это страшно. И в XXI веке оказаться вновь в этом кошмаре не желает никто. И никто не хочет того, чтобы их близкие и родные люди пострадали", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана, пожелавшая не называть свою фамилию.

Она уточнила, что у нее есть близкие друзья на Украине. "Несколько очень близких людей в Украине, связь с которыми может оборваться в любой момент. Я люблю их и очень боюсь потерять", - сказала жительница Смоленской области.

По ее словам, она увидела ссылку на письмом в Twitter у врача, на которого подписана. "Разумеется, остаться в стороне я не могу, хоть мне и страшно потерять и свою работу, и свое обучение. Меня в любой момент могут отчислить и уволить, но это ничто, когда в соседней стране на улицах взрываются снаряды", - сказала она.

Светлана подтвердила, что для верификации потребовалось сообщить имя и должность. "К сожалению, нас все еще недостаточно, чтобы люди обратили на это внимание. Но я не хочу опускать руки, потому что для меня как для будущего врача, нет разделения на правых и виноватых. Я хочу и буду помогать всем нуждающимся", - сказала она.

В России против войны выступили ученые, журналисты и артисты. Антивоенные пикеты проходят в стране от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Напомним, 24 февраля правозащитник Лев Пономарев** опубликовал на платформе Change.org петицию "Остановить войну с Украиной". За первые восемь часов документ собрал более 290 тысяч подписей, а за два дня - более 723 тысяч.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

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** Лев Пономарев персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.