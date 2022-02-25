Минобороны России сообщило о блокировке Чернигова и Киева

25 февраля 2022, 18:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны России проинформировало сегодня о взятии аэродрома Гостомель, блокировке Чернигова и частичной блокировке Киева, также военные ДНР и ЛНР при огневой поддержке России продвинулись вперед. По уверению ведомства, погибших в российской армии нет. Генштаб Украины сообщил о боях в районе Киева и Мелитополя, по его данным, позиции на востоке Украине не сданы. Президент Украины проинформировал о 137 погибших только за 24 февраля.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей.

В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Минобороны России сообщило о захвате аэродрома Гостомель, блокировке Чернигова и Киева, также военные ДНР и ЛНР при огневой поддержке России продвинулись вперед. При этом, по уверению ведомства, погибших в российской армии нет. Генштаб Украины сообщил о боях в районе Киева и Мелитополя, по его данным, позиции на востоке Украине не сданы. Президент Украины проинформировал о 137 погибших только за 24 февраля.

Минобороны России отчиталось об успешной операции на Донбассе. "Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации. Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров. Группировка войск Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров", - заявил сегодня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов, заявил он. "24 февраля Вооруженными cилами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. основные силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада", - следует из видео, опубликованного сегодня на YouTube-канале Минобороны России. По его словам, в ходе операции погибло более 200 "украинских националистов", среди российской армии жертв нет.

Конашенков обвинил украинскую армии в использовании мирных жителей как "живого щита" и пообещал, что российские военные никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут. Конашенков также проинформировал, что часть украинских военных-срочников хотела бы сдаться в плен российским войскам, однако им не дают это сделать "украинские националисты", которые запугивают солдат и устраивают самосуд, следует из видео.

Народная милиция ЛНР проинформировала о продолжении боев в районе села Лопаскино. Как следует из видеосюжета, опубликованного на сайте ведомства, силы народной милиции предпринимают попытки продвинуться дальше. Также ведомство опубликовало кадры сдачи в плен украинских военных.

Генштаб Украины отчитался сегодня о продолжении наступательной операции российских войск. В частности, продолжается наступление в направлении Киева, идет борьба за Мелитополь. Отмечено передвижение дополнительных российских подразделений в районе Скадовска Херсонской области. По данным генштаба, подразделениям украинской армии в Донецкой и Луганской областях удалось удержать свои позиции. При этом уничтожен мост через Северский Донец в районе Счастья Луганской области.

Стороны конфликта приводят противоположные данные о потерях. Так, Сухопутные войска вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook (Минобороны Украины обозначило 24 февраля эту страницу как один из источников официальной информации - Прим. "Кавказского узла") , что число погибших в российской армии превысило тысячу человек.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков указал, что в российской армии потерь нет, при этом только при операции по захвату аэродрома Гостомель погибли не менее 200 украинских военных, следует из информации на сайте Минобороны России.

В другом сегодняшнем сообщении на сайте ведомства указано, что при захвате острова Змеиный (в Одесской области - Прим. "Кавказского узла") в плен сдались 82 украинских военных и после того, как они подпишут отказ от участия в военных действиях, они будут отпущены по домам.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в ночь на 25 февраля указал, что все защитники острова Змеиный погибли, он поручил присвоить им звание героев Украины. Всего 24 февраля "погибли 137 граждан (Украины), среди них 10 офицеров, получили ранения 316", — следует из его видеообращения, опубликованного на YouTube-канале UATV Сhannel.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".