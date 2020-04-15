Число смертей от коронавируса в Калмыкии достигло двух

15 апреля 2020, 10:33

Пациент с COVID-19 скончался в инфекционной больнице в ночь на 15 апреля, сообщил глава Минздрава Калмыкии.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 апреля в Калмыкии скончался первый пациент с коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом в Калмыкии был подтвержден к 30 марта. В тот же день местным жителям разрешили покидать дома только в оговоренных случаях и соблюдать социальную дистанцию, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

В ночь на 15 апреля скончался еще один зараженный коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов. "Итого у нас двое, которые погибли от коронавирусной инфекции. Все они страдали от тяжелых сопутствующих заболеваний в виде сахарного диабета, онкологического заболевания", - процитировало главу республиканского минздрава РИА "Калмыкия". Возраст умершего в сообщении не уточняется.

По данным Юрия Кикенова, среди пациентов с коронавирусом двое находятся в тяжелом состоянии, передал сегодня "Интерфакс".

По состоянию на 10.30 мск 15 апреля, в Калмыкии было 35 подтвержденных случая заражения коронавирусом, при этом девять пациентов выздоровели и двое скончались, говорится на сайте "Стопкоронавирус".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а с информацией о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в справке "Сколько стоит побег из карантина".