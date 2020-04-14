Анализ в лаборатории © Фото Bill Oxford, unsplash.com

14 апреля 2020, 09:37

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Калмыкии

В инфекционной больнице скончался пациент с сопутствующей патологией, это первая жертва COVID-19 в Калмыкии, сообщил министр здравоохранения республики.

Как писал "Кавказский узел", к 13 апреля в Калмыкии у 32 человек, включая одного ребенка, коронавирус был подтвержден федеральной лабораторией в Москве, еще у 25 человек заражение предварительно подтверждено местной лабораторией. Среди заболевших пять находились в тяжелом состоянии, включая двоих подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Девять человек вылечились.

Первый случай заражения коронавирусом в Калмыкии был подтвержден к 30 марта. В тот же день местным жителям разрешили покидать дома только в оговоренных случаях и соблюдать социальную дистанцию, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов сообщил сегодня о первом случае смерти от коронавируса в республике. "Погиб один больной в инфекционной больнице, больной был возрастной, с сопутствующей патологией", - процитировало сегодня Кикенова РИА "Новости".

По его словам, к сегодняшнему дню в республике зарегистрированы 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией, число выздоровевших не изменилось и равно девяти, информировал "Интерфакс". В сообщении не уточняется, включены ли в число зараженных те, у кого COVID-19 диагностирован предварительно.

На сайтах Роспотребнадзора и его калмыцкого управления, а также на сайте "Стопкоронавирус" к 9.37 мск 14 апреля не появилось информации о ситуации с коронавирусом на сегодняшний день.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" опубликовал в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а с информацией о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"В Северной Осетии число зараженных коронавирусом возросло до 52", "Прокуратура вступилась за оштрафованных в условиях карантина туапсинцев", "Работа автозаправок и парикмахерских приостановлена в Кабардино-Балкарии".

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  • Работа автозаправок и парикмахерских приостановлена в Кабардино-Балкарии

    В Кабардино-Балкарии из-за угрозы распространения коронавируса на пять дней приостановлена работа автомобильных заправок, станций техобслуживания, магазинов автозапчастей, автомоек и парикмахерских. Одни пользователи Instagram поддержали подобное решение, но некоторые сочли действия властей запугиванием населения.

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