Врачи назвали тяжелым состояние пяти зараженных коронавирусом в Калмыкии

14 апреля 2020, 04:46

В Калмыкии число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в инфекционных стационарах в тяжелом состоянии, за двое суток увеличилось с трех до пяти человек. Количество выздоровевших за этот же период выросло с пяти до девяти человек, сообщил Минздрав республики.

Как информировал "Кавказский узел", к 11 апреля число зараженных коронавирусом в Калмыкии составляло 32 человека, из них пятеро выздоровели. По данным Минздрава республики, в тяжелом состоянии находились три человека, двое из которых были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов сообщил, что две недели будет дежурить во втором инфекционном госпитале для пациентов с COVID-19, который открывается на базе наркологического диспансера в Элисте. Одни пользователи соцсетей с восхищение отреагировали на решение министра, другие посчитали его популистским.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Подробная информация о динамике распространения вируса и мерах, принятых властями, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Калмыкии у 32 человек, включая одного ребенка, коронавирус подтвержден федеральной лабораторией в Москве, еще у 25 человек заражение предварительно подтверждено местной лабораторией. Среди заболевших пять человек находятся в тяжелом состоянии, включая двоих подключенных к аппаратам ИВЛ, число вылечившихся от коронавирусной инфекции достигло 9 человек, сообщается 13 апреля на сайте Минздрава республики.

По данным ведомства, в инфекционные больницы Калмыкии с симптомами ОРВИ госпитализированы 45 взрослых и двое детей. "В изоляторах Элисты находятся 12 человек из категории "контактных". В изоляторах районов находятся семь человек (Яшкульский, Юстинский, Черноземельский районы)", - отмечается в сообщении.

12 человек с предварительно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на амбулаторном лечении, уточнили 13 апреля корреспонденту "Кавказского узла" в управлении Роспотребнадзора по Калмыкии.

Одна из пациенток с пневмонией в тяжелом состоянии поступила в дополнительный госпиталь, развернутый на базе наркодиспансера, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов на видео, размещенном на официальной странице министерства в Instagram, насчитывающей 18,1 тысячи подписчиков. "Калмыкия готова к принятию и гораздо большего количества пациентов", - заверил он.

Министр заявил, что за проведенные в госпитале сутки почерпнул гораздо больше опыта, чем за все дни с начала эпидемии. "Именно здесь [на месте] видны слабые места организации процесса - что можно улучшить, что действительно необходимо... Поэтому опыт, полученный сейчас, абсолютно бесценен", - полагает он.

Кикенов взял на себя напрямую руководство новым госпиталем для пациентов с коронавирусом, там работают палаты интенсивной терапии, реанимационные койки, отделение оснащено 12 аппаратами ИВЛ, несколькими десятками кислородных баллонов, кислородными концентратами, уточнила пресс-служба Минздрава Калмыкии.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а с информацией о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в справке "Сколько стоит побег из карантина".