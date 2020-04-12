Пользователи соцсетей поспорили о решении главы Минздрава Калмыкии дежурить в инфекционке

12 апреля 2020, 03:13

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов сообщил, что две недели будет дежурить в инфекционном госпитале, который только готовится принять зараженных коронавирусом. У одних пользователей соцсетей его решение вызвало восхищение, другие посчитали его популистским.

Как писал «Кавказский узел», 10 апреля министр здравоохранения Калмыкии сообщил, что у 14 зараженных коронавирусом пациентов в Калмыкии диагностирована пневмония. Двоим из инфицированных коронавирусом жителей республики потребовалась искусственная вентиляция легких.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Подробная информация о динамике распространения вируса и мерах, принятых властями, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В инфекционной больнице Элисты по данным на 11 апреля находятся 34 человека с проявлениями ОРВИ, еще двое с подозрением на коронавирус поступили в стационар Черноземельского района. У 23 госпитализированных предварительно положительный результат анализа на вирус, в том числе у одного ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Калмыкии.

«23 случая подтверждены федеральной лабораторией в Москве. В тяжелом состоянии – три человека (двое на ИВЛ). В изоляторах Элисты находятся 16 человек из категории «контактных». В изоляторах районов – 13 человек (Яшкульский, Юстинский, Черноземельский районы)», - говорится в сообщении, опубликованном 11 апреля в Instagram-паблике ведомства.

По данным Роспотребнадзора на 11 апреля, число зараженных коронавирусом в Калмыкии составило 32 человека, выздоровели пятеро.

Министр здравоохранения республики Юрий Кикенов назвал ситуацию «стабильной» и заявил, что в Элисте готов к работе второй инфекционный госпиталь на базе наркологического диспансера.

«Он будет запущен в случае нарастания количества заболевших, которым потребуются госпитализация […] Сейчас уже расставлено оборудование, кровати, сформирован штаб госпиталя […] В этом госпитале будут работать сотрудники различных медучреждений, которые прошли краткий курс по инфекционном болезням. Но, естественно, руководить госпиталем будут врачи-инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи», - сказал Кикенов в видеообращении, которое было опубликовано в Instagram-паблике Минздрава Калмыкии 11 апреля.

Глава Минздрава также сообщил, что в течение 14 дней будет дежурить в новом госпитале «на равных» с медперсоналом. «Для того, чтобы направлять врачей, медсестер, санитарок на работу в инфекционном госпитале, я должен иметь на это моральное право. Считаю, что таким моральным правом я буду обладать тогда, когда сам на равных условиях отработаю хотя бы один полный цикл, который положено отработать», - пояснил свое решение Кикенов. Видеообращение министра набрало по данным на 03.13 мск сегодня, 12 апреля 7378 просмотров и 112 комментариев.

Пользователи соцсетей неоднозначно отнеслись к заявлению министра. «Что за популизм? Что за дешевый способ сорвать аплодисменты? Он что там две недели делать собирается? Действующие обсерваторы не заполнены. Что ему там делать? Ну если уж так хочется побравировать, ну иди в самый очаг, в инфекционку!» - написала в комментариях под видео на странице Минздрава oksanasandzhinova.

«Может мы чего-то не знаем […] У меня министр вызывает уважение. Я тоже не поняла, почему принято такое решение, может никто не хочет из врачей работать, подвергая себя опасности. Или это возможность увидеть ситуацию изнутри?» - ответила ей v_dzhokhaeva.

«Прямые обязанности министра - провести организационные мероприятия, а то уйдёт 14 дней + еще 14 карантина и выбывает на целый месяц. У нас что врачей уже нет?» - задается вопросом aidanetrova.

"Рвение помочь практически как рядовой доктор похвально. Не неразумно! Полководец должен быть организаторов и руководителем!" - считает loto99811.

Пользователь mysterious6265 выразил восхищение поступком Кикенова. «Наконец в моей республике достойный министр!» - написал он.

«Человек сделал, как считает нужным, и никто не может его переубедить. А быть многозадачным – выполнять и координировать всегда можно», - написала kukunya_kuka.

Прокомментировали видеообращение Кикенова и пользователи группы "Ойратские известия" в соцсети Facebook. Публикация о том, что министр здравоохранения заступает на работу в инфекционный госпиталь была опубликована 11 апреля. По данным на 03.13 мск сегодня, 12 апреля она набрала 49 комментариев, 66 отметок "Нравится", четыре отметки "Супер" и одну отметку "Ух ты!".

«Кикенов сам хороший врач, хирург и, как видим, грамотный руководитель. Сначала, как и положено, должным образом организовал деятельность своих подчинённых в рамках эпидемии, а лишь после этого принял такое решение. Но я не врач и не могу судить об этом его поступке. Возможно, он и прав, но, несомненно, поступок достойный», - прокомментировал решение Yury Abushinov.

«Не удивлюсь, что сейчас все родственники не по квалификации ринутся в обсерваторы, отодвинув профильных специалистов! Как никак 80 тысяч (обещанные доплаты медработникам – прим. ред.) для Калмыкии деньги! В Калмыкии много специалистов – инфекционистов, эпидемиологов, врачей общей практики. Что будут делать хирурги, а в ближайшие дни, уверена, и гинекологи, и стоматологи - попрут в обсерватор! Какую работу они будут там проводить?» - предположила Aisa Baltykova.

«Это значит, что министр не смог организовать работу подчиненных», - уверен Erdni Dordzhiev.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в справке "Сколько стоит побег из карантина".