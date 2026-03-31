Житель Калмыкии задержан за призывы к экстремизму
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Мужчина, подозреваемый в публичных призывах к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, задержан в Ики-Бурульском районе Калмыкии.
По информации силовиков, задержанный размещал в социальной сети "ВКонтакте" активные призывы к действиям экстремистского характера. Дело возбудили сотрудники республиканского управления ФСБ.
Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов в текстовых сообщениях мужчины. Расследование ведется по статье о публичных призывах к экстремизму через интернет, сообщило сегодня со ссылкой на силовиков РИА "Калмыкия".
Статья, вмененная задержанному мужчине, предусматривает до пяти лет заключения. В сообщении ФСБ не уточняется, о каких размещенных материалах идет речь и какая мера пресечения избрана подозреваемому.
"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил историка из Элисты Эльвега Харцхаева к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о неуважении к дням воинской славы России и незаконном хранении оружия.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.