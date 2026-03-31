Кавказский узел

20:36, 31 марта 2026

Житель Калмыкии задержан за призывы к экстремизму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина, подозреваемый в публичных призывах к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, задержан в Ики-Бурульском районе Калмыкии. 

По информации силовиков, задержанный размещал в социальной сети "ВКонтакте" активные призывы к действиям экстремистского характера. Дело возбудили сотрудники республиканского управления ФСБ. 

Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов  в текстовых сообщениях мужчины. Расследование ведется по статье о публичных призывах к экстремизму через интернет, сообщило сегодня со ссылкой на силовиков РИА "Калмыкия". 

Статья, вмененная задержанному мужчине, предусматривает до пяти лет заключения. В сообщении ФСБ не уточняется, о каких размещенных материалах идет речь и какая мера пресечения избрана подозреваемому.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил историка из Элисты Эльвега Харцхаева к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о неуважении к дням воинской славы России и незаконном хранении оружия.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06, 28 марта 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
Мужчина в тюрьме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:59, 25 марта 2026
Историк из Калмыкии приговорен к реальному сроку за пост в соцсети 
14:19, 21 марта 2026
Боец из Калмыкии убит в боевых действиях
Визуальная реконструкция картины “Прощай, земля калмыцкая!” народного художника Калмыкии Григория Бембеева. Скриншот публикации aypara_._._ / Instagram*.
02:47, 19 марта 2026
Юбилей начала реабилитации калмыков остался незамеченным в республике
Логотип Telegram в мобильном телефоне. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
19:25, 18 марта 2026
Ограничения Telegram отразились на работе жителей ЮФО
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
«Армяно-мусульманская резня в Баку». Обложка русского еженедельного журнала «Огонёк» № 10. 1918 год. Источник: Егор Осин Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
23:44, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
17
Обращение к главе по лживым учебникам
Фото
23:40, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Заявление в прокуратуру по лживым учебникам
Фото
23:36, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение по лживым учебникам
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Никита Журавель. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
31 марта 2026, 18:50
Мать Никиты Журавеля получила его письмо из колонии

Наводнение в Махачкале. Фото: МЧС РФ
31 марта 2026, 15:02
Власти объявили о выплатах пострадавшим от наводнения в Дагестане

Люди, вернувшиеся в Ходжавенд. 31 марта 2026 года. Фото: APA https://ru.apa.az/social/v-gorod-xodzavend-pribyla-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-obnovleno-643512
31 марта 2026, 13:05
64 азербайджанских семьи возвращены в Ходжавенд

Дети в чеченской школе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
31 марта 2026, 11:15
Школа и детсад в чеченском селе закрыты в связи с непогодой

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
