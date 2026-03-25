Кавказский узел

13:59, 25 марта 2026

Историк из Калмыкии приговорен к реальному сроку за пост в соцсети 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил историка из Элисты Эльвега Харцхаева к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о неуважении к дням воинской славы России и незаконном хранении оружия.

"Кавказский узел" писал, что Харцхаев более семи месяцев находился в СИЗО в ожидании суда.

Харцхаев известен как историк, археолог и автор научной статьи об египтологии. В 2020 году он упоминался в публикациях как сотрудник Национального музея Калмыкии, а в 2021 году правительство республики объявило ему благодарность "за высокий профессионализм, сохранение и развитие национальной культуры".

Житель Элисты Эльвег Харцхаев 24 марта был приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 60 тысяч рублей из-за репоста 2016 года и найденных в 2009 году боеприпасов времён Великой Отечественной войны, отмечает в сегодняшней публикации правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал"*.

Проект ссылается на релиз на сайте Верховного суда Калмыкии, а котором имя и фамилия осужденного не указаны, только первая буква фамилии - Х. Осужденный получил срок "по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний", указала пресс-служба суда.

По версии суда, 22 апреля 2016 года Харцхаев сделал репост во "ВКонтакте" и запись, в которой были "лингвистические признаки выражения презрительно-негативного отношения к тому, что знаменательно и важно как историческая память о победе советского народа в Великой Отечественной войне". Он не удалял репост "до 29 апреля 2025 года, то есть до момента фиксации его в результате проведения сотрудниками управления ФСБ по РК оперативно-разыскных мероприятий".

На Харцхаева завели дело о неуважении к дням воинской славы, связанным с защитой Отечества. Во время обыска у него нашли три миномётные осколочные мины немецкого производства и одну мину неизвестного происхождения. Их мужчина нашёл летом 2009 года на правом берегу реки Дон в Ростовской области и перевёз к себе домой, "где хранил их сначала в гараже, потом одну из них в своей квартире без цели сбыта". В связи с этим ему вменили статью о незаконном хранении взрывных устройств.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре суд в Москве арестовал по обвинению в причастности к участию в деятельности террористической организации 58-летнего бизнесмена из Калмыкии Эдуарда Балтыкова, ранее участвовавшего в акциях протеста в Элисте. Правозащитники признали Балтыкова политзаключенным, назвав его преследование звеном кампании силовиков против активистов из числа представителей коренных народов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
