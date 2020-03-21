21 марта 2020, 21:00

Два новых случая заражения коронавирусом выявлены на Кубани

Коронавирус подтвержден в Сочи и Геленджике у двух прибывших из-за границы. Оба заболевших госпитализированы.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Краснодарском крае был зафиксирован первый на юге России случай заражения коронавирусом. Власти отреагировали рядом ограничений: с 15 марта по 1 мая в регионе введен запрет на массовые мероприятия с участием более 1000 человек, в трех аэропортах Кубани усилены меры безопасности. С 18 марта в школах Краснодарского края разрешено свободное посещение уроков. Жители Сочи сочли принятые властями меры недостаточными и высказались за общегородской карантин. 19 марта число зараженных коронавирусом на Кубани достигло трех.

Диагноз коронавирус подтвердился еще у двух человек. Один из них прибыл в Краснодарский край из Швейцарии, другой - из Румынии. Они госпитализированы в Геленджике и Сочи, сообщила сегодня администрация региона.

Один из заболевших - 63-летний мужчина. Он вернулся из Швейцарии домой в Сочи и у него появились симптомы ОРВИ, с которыми он обратился к врачам. "Пациент был помещен в изолированный бокс, у него взяли все необходимые анализы. В итоге диагноз коронавирус у него подтвердился. Путешествовал мужчина вместе с супругой - сейчас она также находится в больнице под медицинским наблюдением", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

Второй заразившийся находится в Геленджике. "22-летний велосипедист из Чувашии вернулся со сборов в Румынии. Спортсмена госпитализировали. Сегодня диагноз подтвердился", - сказано в сообщении. По данным администрации, 14 человек, с которыми контактировал спортсмен, находятся под постоянным наблюдением врачей: трое из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 - на карантине.

Всего в больницы региона было госпитализировано 170 человек с подозрением на коронавирус. 70 из них продолжают стационарное лечение, на домашнем карантине находятся 1397 человек, сообщила администрация.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Чечни пожаловались на принудительные субботники вопреки угрозе коронавируса", "Власти Ставрополья сообщили о первом случае заражения коронавирусом", "Работа горячей линии по коронавирусу вызвала нарекания у жителей Чечни".

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