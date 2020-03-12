Жители Абхазии назвали себя заложниками закрытой границы с Грузией

12 марта 2020, 12:28

Пограничники отказываются пропускать в Абхазию возвращающихся из Грузии жителей приграничных районов, объясняя это отсутствием экспресс-тестов для проверки на коронавирус. Жители Гальского района, выехавшие в Грузию на заработки, для лечения и на похороны, вынуждены снимать номера в гостиницах.

Как сообщал "Кавказский узел", выехавшие в Грузию жители Гальского района Абхазии не могут вернуться домой из-за закрытой границы, люди вынуждены жить в приграничных гостиницах. Жители приграничных районов Абхазии после введения ограничений на выезд в Грузию также жаловались, что это лишает их заработка.

27 февраля власти Абхазии до 7 апреля приостановили выдачу пропусков в Грузию, опасаясь распространения коронавирусной инфекции. Также Абхазия закрыла границы для всех иностранцев и лиц без гражданства, кроме тех, кому не нужна виза для въезда в страну. С 14 марта граница между Абхазией и Грузией закрывается полностью, пересекать ее смогут только сотрудники Ингур ГЭС. Для граждан России въезд в Абхазию не закрыт.

Власти Абхазии никак не помогают тем, кто оказался в Грузии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Гальского района Адгур Аршилава. Он рассказал, что работает на стройке в Зугдиди и не смог вернуться домой 9 марта.

"С нами никто даже не разговаривает - просто не пускают [через границу], и все. Никто не знает точно, сколько нас здесь. Я остановился в селе Рухи, оно приграничное. Женщина, которая имеет родственников в Гали, нас пять человек приняла, кормит, разместила всех. Но мы не можем пользоваться ее добротой до 7 апреля", - отметил Аршилава.

Он подчеркнул, что готов пройти медобследование на пункте пропуска Ингури, но ни ему, ни другим жителям Гальского района не дают такой возможности. "Нам говорят, что у них нет возможности для нашего обследования, они не могут взять анализы на коронавирус, потому что у них нет экспресс-тестов", - пояснил мужчина.

По данным на 11 марта, в Грузии были зафиксированы 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. 298 человек находятся в карантине, 46 - в стационаре, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Адгур Аршилава также рассказал, что 11 марта грузино-абхазскую границу пыталась перейти женщина с двумя детьми. "Она плакала, просила пограничников ее пропустить, но они отказались это сделать, ей пришлось уехать обратно. У нас у всех семьи в Гали, которые не могут отправить нам деньги. Я зарплату получу только через две недели", - рассказал житель Абхазии.

Житель Гали Астамур Лацузбая сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что выезжал на похороны родственника в грузинском городе Мартвили. "6 марта я перешел границу, зная, что введен карантин. Спросил у пограничников, смогу ли я пройти обратно. Мне сказали, что жителей Гальского района пропускают. 10 марта я приехал на границу, похоронив дядю, а меня не пускают. Я все деньги, что у меня были, отдал на похороны, себе оставил только на проезд. Банковской карты у моей жены нет, у меня тоже, переслать мне она не может, живем в глухом селе", - рассказал житель Абхазии.

Он рассказал, что также живет в селе Рухи у женщины, которая приютила у себя пятерых жителей Абхазии. "Мы заложниками коронавируса оказались. Боюсь, что 7 апреля никто карантин не снимет. Из-за того, что абхазские власти не готовы к такой угрозе, страдают обычные люди. Мы, конечно, знаем, что жителей Гальского района недолюбливают, но мы вынужденно бываем в Грузии - там наши родственники, только там мы можем получить нормальную медпомощь и работу", - указал Астамур Лацузбая.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. "Кавказским узлом" подготовлен справочный материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.

Жительница Гали Ольга Джопуа рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее брат Аслан, работавший в Зугдиди, не может пересечь границу с 8 марта. "У него есть деньги, ему выплатили выходное пособие. Но эти деньги он зарабатывал, чтобы лечить свою дочь - у нее ДЦП, ее хотели везти в Грузию на лечение. Сейчас он живет в городе Джвари в гостинице, проживает эти деньги", - сообщила Ольга Джопуа.

Она отметила, что ее брат ежедневно тратится на такси, чтобы ездить из Джвари в Ингури и пытаться пересечь границу. "Там, в Джвари, в гостинице живут еще несколько наших земляков. Все они ехали с заработков, и заработанные деньги тратят на еду и проживание. Мы им помочь не можем", - добавила Ольга Джопуа.

Житель Гальского района Бота Смыр сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 10 марта его выписали из больницы в Зугдиди после операции. Только на границе он узнал, что не может вернуться домой. "Я им показал документы, выписки из больницы - они мне сразу сказали, что у меня были контакты в лечебном учреждении, я не пройду до 7 апреля. Пришлось мне возвращаться в Зугдиди, здесь живу в гостинице, родственники прислали немного денег", - рассказал житель Абхазии.

Бота Смыр добавил, что жена хотела приехать и поддержать его после операции, но вынуждена была отказаться от этого. "Она тоже потом не сможет вернуться домой, а у нас начало весенних полевых работ, у нас большое хозяйство, скот. Дети. Поэтому она осталась дома, а я в Грузии", - пояснил он.

Жительница Гальского района, Ирина Лабахуа, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня рано утром ездила на пункт пропуска "Ингури", чтобы передать деньги и продукты оставшемуся в Грузии мужу, но пограничники не дали этого сделать. "Я не могу перейти границу, поскольку останусь там, а у меня дома дети маленькие. Просила пограничников передать мужу деньги, еду и кое-какие вещи. Он был на другой стороны границы, но мне категорически отказали это сделать", - сообщила она.

По ее словам, несколько жителей Гальского района из-за невозможности пересечь грузино-абхазскую границу решили ехать в объезд через Армению и Грузию. "Но это затратный вариант по времени и по финансам. У моего мужа нет таких денег. Кроме того, он после сложного лечения", - отметила Ирина Лабахуа.

Гальский район в восточной Абхазии граничит с краем Самегрело-Верхняя Сванетия Западной Грузии. Граница Абхазии с Россией проходит с Краснодарским краем на востоке, Карачаево-Черкесией и Северной Осетией – на севере.

Жительница Абхазии добавила, что у ее супруга нет банковской карты. "Ищем там знакомых, у кого есть карта, на которую я смогу перевести деньги. Это, конечно, ужасно - там наши мужчины в заложниках, а мы здесь, последние деньги им пытаемся передать", - посетовала Ирина Лабахуа.

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