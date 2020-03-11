Десятки жителей Абхазии не могут попасть домой из Грузии из-за карантина по коронавирусу

11 марта 2020, 18:58

Жители Гальского района, выезжавшие в Грузию, пожаловались, что пограничники не пропускают их домой в Абхазию, и люди вынуждены жить в приграничных гостиницах. Такие меры связаны с распространением коронавируса в Грузии, сообщил министр здравоохранения Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля в связи с распространением коронавируса в Грузии была приостановлена выдача пропусков из Абхазии в Грузию до 7 апреля. Также Абхазия закрыла границы для всех иностранцев и лиц без гражданства, кроме тех, кому не нужна виза для въезда в страну. Сегодня и.о. главы Абхазии Валерий Бганба распорядился с 14 марта полностью закрыть госграницу Абхазии и Грузии по реке Ингур. Пересекать границу смогут только сотрудники Ингур ГЭС, говорится в распоряжении и.о. президента.

По данным на 10 марта в Грузии зафиксировано 23 случая коронавирусной инфекции, 126 человек находятся в карантине, 46 - в стационаре. Жители приграничных районов Абхазии после введения ограничений на выезд в Грузию пожаловались, что это лишает их заработка, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жителей Гальского района не пускают в Абхазию из Грузии

Житель Гальского района Адгур Аршилава сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что неделю назад пересек абхазо-грузинскую границу и поехал в Зугдиди на работу, но вернуться обратно не смог, поскольку его не пустили абхазские пограничники.

«Я работаю вахтовым методом и должен был провести дома две недели, но меня вызвали раньше из-за болезни моего сменщика. Я отработал несколько дней, сменщик вышел, я хотел вернуться домой в Гал, но меня не пустили пограничники», - заявил Аршилава.

Он рассказал, что на границе пропускают только работников Ингурской ГЭС, которые живут в Гальском районе. «Я несколько раз подходил к пограничникам, они фотографировали мой паспорт, куда-то уходили, потом сообщали, что я смогу вернуться домой только после 7 апреля, когда карантин будет снят», - сообщил мужчина.

Он отметил, что живет в ближайшей гостинице, в ней проживают несколько десятков людей, которые не могут вернуться домой. «У нас заканчиваются деньги, до 7 апреля я не в состоянии оплатить себе съемное жилье. Обратился к своим работодателям в Зугдиди, они говорят, что я смогу вернуться на работу через две недели, когда отработает мой сменщик, и мне смогут предоставить жилье», - рассказал Аршилава.

Жительница Гальского района Ирина Лабахуа рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что на грузинской стороне границы остался ее муж, который лечился в медучреждении Грузии.

«Он проходил лечение в Зугдиди, его отправили долечиваться домой. Сейчас он снял комнату в частном доме», - сообщила женщина.

Она отметила, что у мужа закончились деньги, а она не может ему их отвезти. «У меня маленькие дети, я не могу поехать к нему, деньги передать не могу. Мы уже не знаем, что делать. На что он будет жить там до 7 апреля? Я узнавала, сказали, что жители Гальского района спокойно могут вернуться домой, но оказалось, что граница вообще закрыта», - заявила женщина.

Она обращалась к главе Гальского района, но тот смог только констатировать, что граница закрыта из-за коронавируса, который распространяется по территории Грузии, а абхазские власти не могут создать карантинные условия для тех, кто приезжает из Грузии.

Житель Гальского района Артур Шкотуа рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что первый раз пытался перейти грузино-абхазскую границу 9 марта, но ему отказали во въезде.

«Я был в гостях у родного дяди в селе Кахати, который плохо се6я чувствует. Дома в Гали меня ждут престарелые родители, которых оставлять одних надолго нельзя. Третий день слоняюсь, где придется, денег на гостиницу у меня нет. Где буду жить, что есть до 7 апреля, не знаю», - заявил мужчина.

Глава Минздрава объяснил жесткие меры карантина

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что на территории Абхазии нет тестов на определение коронавируса, поэтому власти обязаны принимать жесткие меры.

«Сотрудников Ингурской ГЭС обязали не контактировать ни с кем на территории Грузии, поэтому они могут пересекать границу», - пояснил Цахнакия.

Он также отметил, что распоряжение и.о. президента Абхазии Валерия Бганбы полностью закрыть границу с Грузией с 14 марта связано с распространением коронавируса на территории сопредельного государства. «Такие меры приняты, потому что мы не можем обеспечить прибывающим двухнедельный карантин. Мы не можем за ними наблюдать, поэтому принято решение не пускать на территорию Абхазии граждан, которые могли контактировать с носителями вируса», - рассказал Цахнакия.

Он отметил, что жители Абхазии должны с пониманием отнестись к таким мерам безопасности, поскольку они могут занести опасный вирус в страну и заразить и своих пожилых родственников, и других людей.

Министр также добавил, что российско-абхазская граница закрыта не будет, поскольку там проводится термометрирование и визуальный контроль за теми, кто заезжает на территорию Абхазии.

Гальский район в восточной Абхазии граничит с краем Самегрело-Верхняя Сванетия западной Грузии. Граница Абхазии с Россией проходит с Краснодарским краем на востоке, Карачаево-Черкесией и Северной Осетией – на севере.

Отметим, что в сообщении пресс-службы кабинета министров Абхазии о закрытии пунктов пропуска на абхазско-грузинской границе с 14 марта говорится о том, что 19 марта в республику поступят экспресс-тесты для диагностики коронавируса.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".