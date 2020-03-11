Абхазия заявила о полном закрытии границы с Грузией с 14 марта

11 марта 2020, 16:50

В связи с распространением коронавируса и.о. главы Абхазии Валерий Бганба распорядился с 14 марта полностью закрыть государственную границу Абхазии и Грузии по реке Ингур. Пересекать границу смогут только сотрудники Ингур ГЭС, говорится в распоряжении и.о. президента.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля в связи с распространением коронавируса в Грузии была приостановлена выдача пропусков из Абхазии в Грузию до 7 апреля. Также Абхазия закрыла границы для всех иностранцев и лиц без гражданства, кроме тех, кому не нужна виза для въезда в страну.

И.о. президента Абхазии Валерий Бганба в связи с увеличением количества инфицированных коронавирусом в Грузии поручил принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта. Межведомственному штабу и МИДу дано распоряжение рекомендовать жителям Абхазии не выезжать за пределы страны, в особенности, в страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, сообщила сегодня пресс-служба кабинета министров Абхазии.

Пункты пропуска на абхазско-грузинской государственной границе будут закрыты с 20:00 часов 14 марта для выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия всех категорий граждан, за исключением работников Ингур ГЭС, говорится опубликованном на сайте президента Абхазии распоряжении и.о. президента.

Случаев заражения коронавирусом в Абхазии не зарегистрировано. 19 марта в республику поступят экспресс-тесты для диагностики коронавируса, говорится в сообщении на сайте кабмина.

По данным на 10 марта в Грузии зафиксировано 23 случая коронавирусной инфекции, 126 человек находятся в карантине, 46 - в стационаре. Власти Грузии привлекли патрульную полицию к контролю за людьми, находящимися в самоизоляции из-за подозрения на коронавирус и нарушающими условия самоизоляции, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".