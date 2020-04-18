Пятый больной с коронавирусом умер в Ингушетии

18 апреля 2020, 22:48

Пациент 1956 года рождения, зараженный коронавирусом, умер в Ингушетии, сообщил региональный оперативный штаб.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Ингушетии. 11 апреля умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест показал коронавирус. 16 апреля число зараженных увеличилось до 153, умерших - до четырех. 17 апреля в Ингушетии были выявлены 38 случаев заражения, а сегодня - еще 35, и общее число зараженных составило 226.

За минувшие сутки в Ингушетии скончался еще один пациент с коронавирусом. Умерший - мужчина 1956 года рождения, сообщил оперативный штаб Ингушетии.

"Всего умерших - 5 человек. Выздоровевших за сутки нет", - говорится в сообщении оперативного штаба в Instagram.

По данным штаба, всего госпитализированы 190 человек, из них 118 - с подтвержденным диагнозом. Остальные заболевшие находятся дома под наблюдением врачей. "19 пациентов - в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 11 человек - на ИВЛ (искусственной вентиляции легких)", - отмечено в сообщении.

В Ингушетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Как избежать заражения коронавирусом и как не заразить других, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".