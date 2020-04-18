18 апреля 2020, 17:57

226 случаев заражения коронавирусом выявлены в Ингушетии

73 случая инфицирования коронавирусом зафиксированы в Ингушетии с 17 апреля, и общее число больных составило 226 человек.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Ингушетии. 11 апреля умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест показал коронавирус. 16 апреля число зараженных увеличилось до 153, умерших - до четырех.

На 17 апреля в Ингушетии были выявлены 38 случаев заражения и число заболевших составило 191, сообщил в тот же день Минздрав Ингушетии на своей странице в Instagram.

За минувшие сутки к числу зараженных прибавилось еще 35 человек, и общее число инфицированных достигло 226, говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

"Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции - 13 человек, госпитализированы с подтверждением и подозрительных на COVID-2019 - 55 человек", - сказано в сегодняшнем сообщении республиканского Роспотребнадзора в Instagram.

По данным ведомства, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 человек - на аппарате искусственной вентиляции легких. "Все остальные, с подозрением и подтверждением на COVID-2019, ввиду удовлетворительного состояния, наблюдаются на дому", - отмечено в сообщении Роспотребнадзора.

В Ингушетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Как избежать заражения коронавирусом и  как не заразить других, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти связали с религиозными обрядами заражение умерших от коронавируса в Ингушетии", "Похороны муфтия Ингушетии прошли при усиленных мерах безопасности", "Совет тейпов Ингушетии попросил освободить участников протестов в Магасе из-за коронавируса".

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