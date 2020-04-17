17 апреля 2020, 01:07

Число умерших от коронавируса в Ингушетии достигло четырех

17 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, два пациента скончались, сообщил глава Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Ингушетии. 15 апреля количество случаев инфицирования достигло 90, 12 находилось в тяжелом состоянии, двое пациентов скончались.

В Ингушетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

"Еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались", - написал 16 апреля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на своей странице в Instagram. По его словам, врачи не смогли помочь больным, потому что они слишком поздно обратились в больницу. 

17 пациентов находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, отметил Калиматов.

В течение суток 15-16 апреля в Ингушетии было подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 153, сообщил он.

Все четверо умерших от коронавирусной инфекции - старше 60 лет, сообщил со ссылкой на правительство Ингушетии "Интерфакс".

Как избежать заражения коронавирусом и  как не заразить других, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Похороны муфтия Ингушетии прошли при усиленных мерах безопасности", "Совет тейпов Ингушетии попросил освободить участников протестов в Магасе из-за коронавируса", "Глава Махачкалинской епархии призвал верующих не ходить в церковь на Пасху".

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