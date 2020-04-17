Число умерших от коронавируса в Ингушетии достигло четырех

17 апреля 2020, 01:07

17 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, два пациента скончались, сообщил глава Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Ингушетии. 15 апреля количество случаев инфицирования достигло 90, 12 находилось в тяжелом состоянии, двое пациентов скончались.

В Ингушетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

"Еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались", - написал 16 апреля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на своей странице в Instagram. По его словам, врачи не смогли помочь больным, потому что они слишком поздно обратились в больницу.

17 пациентов находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, отметил Калиматов.

В течение суток 15-16 апреля в Ингушетии было подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 153, сообщил он.

Все четверо умерших от коронавирусной инфекции - старше 60 лет, сообщил со ссылкой на правительство Ингушетии "Интерфакс".