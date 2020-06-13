Три человека умерли от коронавируса в Кабардино-Балкарии за сутки

13 июня 2020, 17:07

Общее число умерших от COVID-19 в Кабардино-Балкарии возросло до 38, инфицированных - до 3815.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня в Кабардино-Балкарии было подтверждено 3734 случая заражения COVID-19, число умерших за период пандемии составляло 35 человек.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки от коронавируса в Кабардино-Балкарии скончались три человека - две женщины 1962 и 1957 годов рождения из города Баксан и села Исламей и мужчина 1943 года рождения из поселка Залукокоаже. Число умерших от COVID-19 в республике составило 38, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

По данным ведомства, в республике были выявлены 3815 случаев заражения, в том числе 81 - за минувшие сутки. За период пандемии выздоровели 1886 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1933 человека, в госпиталях - 1220, на амбулаторном лечении - 1019. В реанимациях остаются 59 пациентов, сказано в сообщении Минздрава.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".