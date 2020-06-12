Число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось до 3734

12 июня 2020, 11:46

79 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрированы за сутки в Кабардино-Балкарии. 65 пациентов находятся в реанимациях.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июня в Кабардино-Балкарии было зарегистрировано 3655 случаев заражения коронавирусом. 63 человека находились в реанимациях. За период эпидемии скончались 35 пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Кабардино-Балкарии подтверждены 79 новых случаев заражения, и общее число инфицированных составило 3734. За период пандемии выздоровели 1874 человека, в том числе 36 - за минувшие сутки, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии в Instagram.

По данным ведомства, дома под медицинским наблюдением остаются 1877 человек, в госпиталях - 1203, на амбулаторном лечении - 955. 65 пациентов находятся в реанимациях.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".