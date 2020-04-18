Режим ЧП в Грузии продлен на фоне роста числа заражений

18 апреля 2020, 11:27

Число инфицированных COVID-19 в Грузии выросло за сутки на 15 и достигло 385. Президент страны объявила о продлении режима чрезвычайного положения до 10 мая. Верующие во время пасхальных богослужений могут находиться во дворе церкви, не подвергая себя риску заражения, предположил представитель Грузинской православной церкви в Москве.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля число случаев коронавируса в Грузии выросло до 370, при этом три пациента умерли и 77 выздоровели.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, а 31 марта введен комендантский час, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось на 15 и достигло 385, передал корреспондент "Кавказского узла" данные правительственного сайта по информированию о ситуации с коронавирусом.

Излечены от коронавируса, по данным на 18 апреля, уже 84 пациента, умерших по-прежнему трое.

Режим ЧП в Грузии продлен до 10 мая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 17 апреля на брифинге, что подписала указ о продлении чрезвычайного положения до 10 мая.

"Я вместе с премьером подписала продление чрезвычайного положения. Поверьте, я лично переживаю не меньше кого-либо, что из-за чрезвычайного положения мы не сможем встретить Пасху так, как того требует вера", - говорится в обнародованном пресс-релизе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Православный праздник Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля. Согласно совместному решению правительства Грузии и патриархии, церкви на Пасху не закроются. При этом на пасхальной службе в небольших храмах будут присутствовать только духовные лица, а в больших - будет соблюдаться двухметровая дистанция.

Официальный представитель Грузинской Православной церкви в Москве, протоиерей Кахабер Гоготишвили в рамках второй зум-конференции, организованной Федеральной Грузинской национально-культурной автономией в России, рассказал 15 апреля, что теплый климат Грузии позволяет верующим стоять во дворе церкви во время богослужений. "За причастием люди входят в храм по одному", - пояснил он.

В условиях действующего в Грузии комендантского часа люди могут прийти в церковь до начала комендантского часа и оставаться на церковном дворе, пока комендантский час не закончится, добавил Гоготишвили. "Также рассматривается вопрос о переносе литургии на дневное время - после окончания комендантского часа", - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента «Кавказского узла» о том, как будет проходить освящение куличей, Кахабер Гоготишвили подчеркнул, что в Грузии нет практики освящения куличей днем. «Эта церемония проходит ночью, после пасхальной литургии, и она будет проводиться так же, как и причастие - люди будут заходить по одному", - сказал Кахабер Гоготишвили.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".