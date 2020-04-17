Женщина в маске на улице Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

17 апреля 2020, 09:53

22 новых случая заражения подтверждены в Грузии

Общее число инфицированных коронавирусом в Грузии возросло до 370. Выздоровели 77 человек.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в Грузии достигло 348, выздоровели 76. Число умерших составило три.

"Подтвержденных случаев инфицирования - 370, среди них выздоровели 77, смертельных случаев - три, в режиме карантина находятся 5079 человек, под наблюдением - 558, граждане Грузии, доставленные из-за границы, - три человека ", - цитирует сообщение с сайта по мониторингу заболевания РИА "Новости".

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. С 15 апреля был закрыт въезд и выезд в крупнейшие города страны, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Экономисты поспорили о необходимости внешней помощи Грузии", "Передвижение на легковых автомобилях ограничено в Грузии", "Строгий карантин введен в грузинской деревне".

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  • Экономисты поспорили о необходимости внешней помощи Грузии

    Финансовая помощь Грузии необходима, считает доктор экономических наук Михаил Токмазишвили. Грузия может обойтись своими силами, если проведет реформы, считает президент «Новой экономической школы» Паата Шешелидзе. Международная финансовая помощь в два млрд долларов, о которой была заявлено недавно, не окажет большого эффекта на экономику Грузии из-за нерациональной экономической политики властей, считает Демур Гиорхелидзе.

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