22 новых случая заражения подтверждены в Грузии

17 апреля 2020, 09:53

Общее число инфицированных коронавирусом в Грузии возросло до 370. Выздоровели 77 человек.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в Грузии достигло 348, выздоровели 76. Число умерших составило три.

"Подтвержденных случаев инфицирования - 370, среди них выздоровели 77, смертельных случаев - три, в режиме карантина находятся 5079 человек, под наблюдением - 558, граждане Грузии, доставленные из-за границы, - три человека ", - цитирует сообщение с сайта по мониторингу заболевания РИА "Новости".

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. С 15 апреля был закрыт въезд и выезд в крупнейшие города страны, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".