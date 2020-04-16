Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Грузии

16 апреля 2020, 21:14

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Грузии достигло 348. При резком росте числа заболевших медучреждения не справятся с наплывом пациентов, опасаются врачи.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему утру число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 336. Выздоровели 74 пациента, умерли три. В Болнисском районе закрыт выезд из деревни Саванети, где коронавирус подтвержден у 20 человек.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. С 15 апреля был закрыт въезд и выезд в крупнейшие города страны, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Сегодня днем количество зараженных коронавирусом достигло 348 человек, выздоровели 76, число умерших не изменилось, говорится в сообщении Национального центра по контролю над заболеваниями, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Рост числа заболевших связан с тем, что вирус массово распространяется внутри страны, сказала клинический директор Первой университетской больницы Лали Турдзеладзе.

«Может возникнуть такая волна больных, с которой мы не сможем справится, больницы не смогут принимать больных, так как не будет мест и людям придется отказывать в госпитализации», - заявила она сегодня в эфире телекомпании «Имеди». В Грузии всего 258 врачей-инфекционистов, которые смогут принять и лечить одновременно только 813 больных, подчеркнула она.

Процесс заболеваемости коронавирусом может достичь таких масштабов, что врачам не хватит ресурсов для лечения больных, предположила руководитель наблюдательного совета Тбилисской клиники имени Вахтанга Бочоришвили Мака Сологашвили. «Может не хватить медицинского персонала, мест, экипировки», - сказала она в эфире телекомпании «Мтавари архи». Если коронавирус будет распространяться такими темпами, как сейчас, оснащения в больницах для лечения пациентов с коронавирусом хватит дней на десять, утверждает она.