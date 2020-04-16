16 апреля 2020, 14:13

11 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Волгоградской области

Общее число зараженных коронавирусом в Волгоградской области достигло 58 человек, восемь из заболевших - дети. Три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщил сегодня представитель комитета здравоохранения области.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля был подтвержден тест на коронавирус у женщины, умершей в Жирновском районе от пневмонии. Тест на коронавирус к 14 апреля подтвердился у 46 человек. 

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. О том, как распространяется вирус в регионах юга России и странах Южного Кавказа, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки коронавирус выявлен у 11 взрослых жителей Камышина, Нехаевского района, Волгограда, Старой Полтавки, Средней Ахтубы, Николаевского района, Жирновска, Палласовского района, сообщил сегодня на брифинге замглавы облздрава Николай Алимов. "Трое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких в стабильно тяжелом состоянии, два из них находятся в больнице № 5 и один в больнице № 4 Волгограда", - приводит слова Алимова корреспондент "Кавказского узла".

В стационарах находится 291 пациент, 21 человек выписан после выздоровления. 1107 человека находятся под наблюдением врачей на дому, говорится в сегодняшнем сообщении регионального оперштаба. 

В справке "Коронавирус. Горячие линии" опубликованы номера телефонов для консультации по коронавирусу. Как противостоять вирусу ,  можно узнать в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах за нарушение режима карантина собрана в  материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Волгоградцы на онлайн-акции потребовали компенсации за самоизоляцию*", "Роспотребнадзор ограничил посещения храмов и кладбищ в Волгоградской области", "Нарушители режима самоизоляции создали угрозу жителям Волгоградской области".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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