Верующие в защитных масках. Марнеульский район Грузии. 12 апреля 2020 г. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

16 апреля 2020, 15:13

Строгий карантин введен в грузинской деревне

Число зараженных COVID-19 в Грузии выросло до 336. В Болнисском районе закрыт выезд из деревни Саванети, где коронавирус подтвержден у 20 человек.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 306.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. С 15 апреля был закрыт въезд и выезд в крупнейшие города страны, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

По данным правительственного сайта StopCoV на 16 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Грузии выросло на 30 и достигло 336. Выздоровели 74 пациента, умерли три. На карантине находятся 5000 человек, еще 494 человека остаются под наблюдением врачей в больницах.

Всего в больницах Грузии лечатся 262 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщила руководитель Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, в тбилисской больнице пошли на поправку два пациента, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, информировал сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Из 78 зараженных коронавирусом, которые находятся в тбилисской инфекционной больнице, девять остаются в реанимации. У 47 пациентов появились такие осложнения, как пневмония и острая дыхательная недостаточность, передали "Новости-Грузия".

Карантин ужесточен в деревне Болнисского района

15 апреля была закрыта на строгий карантин деревня Саванети в Болнисском районе. Это произошло после того, как коронавирус диагностировали у 20 местных жителей. "Нулевой пациент", от которого они заразились, не определен. На въездах и выездах из деревни Саванети установлены контрольно-пропускные пункты, сотрудники полиции дежурят там круглосуточно, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение грузинского телеканала "Рустави 2".

Напомним, что Болнисский и соседний Марнеульский районы региона Квемо Картли, компактно населенные этническими азербайджанцами, были первыми закрыты на карантин в Грузии. Сельчане жаловались, что их беспокоит нехватка денег и продуктов, а тех, кому надо лечиться в Тбилиси, не выпускают из закрытой зоны.

9 апреля в двух селах на северо-западе Грузии –  Лентехи и Цагери, были ужесточены меры самоизоляции после выявления у одного из местных жителей заражения коронавирусом. 12 апреля строгий карантин ввели в четырех селах Кобулетского района Аджарии - Гвара, Мухаэстате, Легви и Цкаврука. К сегодняшнему дню число зараженных в этих аджарских селах достигло 27.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"11 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Волгоградской области", "Нерабочие дни в Северной Осетии продлены до 30 апреля", "Три пациента с коронавирусом умерли в Дагестане за сутки".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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