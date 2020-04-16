16 апреля 2020, 13:00

Три пациента с коронавирусом умерли в Дагестане за сутки

Среди умерших от коронавирусной инфекции в Дагестане - беременная женщина. Число зараженных выросло до 154 человек.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был зафиксирован 27 марта. К 9 апреля число подтвержденных случаев инфицирования достигло 57. На следующий день в инфекционной больнице умерли три пациентки, а общее число зараженных выросло до 58. К 12 апреля число инфицированных составило 84, а 14 апреля - 100.

За последние сутки в республике умерли три пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Среди скончавшихся - 27-летняя беременная женщина из Хасавюрта. 15 апреля вертолет регионального Минздрава доставил в больницу пациентку в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти женщину не удалось", - рассказали в штабе.

15 апреля число больных в Дагестане возросло до 105, а к сегодняшнему дню - до 154. За период эпидемии девять пациентов выздоровели, 8059 обследованы, 2142 человека находятся на изоляции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в управлении Роспотребнадзора.

В Дагестане, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Мусульмане Дагестана предложили упростить обряд похорон во время эпидемии", "Правозащитники сочли оправданным запрет на въезд в Азербайджан", "Члены Общественной палаты Дагестана призвали серьезнее отнестись к угрозе коронавируса".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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